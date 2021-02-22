Пн, 22.02.2021
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Алексей Навальный
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Коалиция договорилась направить еще 500 млн евро на пособия и развитие инфраструктуры

Иллюстрация ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Для бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи" дополнительно будет выделено 500 млн евро, которые планируется использовать для выплаты пособий семьям с детьми, другим социальным группам и развития инфраструктуры, сообщил после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

200 млн евро из этой суммы предназначены для семей с детьми, еще 100 млн евро планируется выделить другим группам населения, которым необходима поддержка, 200 млн евро предусмотрены для развития инфраструктуры.

Кариньш сообщил, что Минблаг совместно с социальными партнерами разработает план, каким группам населения поддержка необходима больше всего. По словам премьера, у Минблага уже есть план, как распределить эти средства.

"Для меня как руководителя правительства важно, чтобы правительство и коалиция работали вместе с социальными партнерами, общими усилиями находя лучшее решение из возможных", - сказал он.

200 млн евро, которые предназначены для развития инфраструктуры, планируется выделить на проекты высокой степени готовности, реализация которых может начаться уже в июне. По словам премьера, это самым непосредственным образом уменьшит экономический спад, а также увеличит занятость. Проекты будет отбирать Минфин совместно с отраслевыми министерствами.

Кариньш отметил, что все средства, которые сегодня вкладываются в экономику, являются заемными.

"Поэтому мы смотрим на то, чтобы сбалансировать пособия и средства, которые предназначены для долгосрочного роста экономики, в частности, увеличения занятости",

- подчеркнул премьер.

Все средства, которые вкладывались в экономику с начала пандемии, заимствованы на международных рынках, и в настоящее время Латвия с ее хорошим кредитным рейтингом может занимать очень выгодно. "В таких условиях мы можем заимствовать, чтобы инвестировать в экономику и возвращать деньги в государственный бюджет", - добавил премьер.

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