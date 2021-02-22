Коалиция договорилась направить еще 500 млн евро на пособия и развитие инфраструктуры

200 млн евро из этой суммы предназначены для семей с детьми, еще 100 млн евро планируется выделить другим группам населения, которым необходима поддержка, 200 млн евро предусмотрены для развития инфраструктуры.

Кариньш сообщил, что Минблаг совместно с социальными партнерами разработает план, каким группам населения поддержка необходима больше всего. По словам премьера, у Минблага уже есть план, как распределить эти средства.

"Для меня как руководителя правительства важно, чтобы правительство и коалиция работали вместе с социальными партнерами, общими усилиями находя лучшее решение из возможных", - сказал он.

200 млн евро, которые предназначены для развития инфраструктуры, планируется выделить на проекты высокой степени готовности, реализация которых может начаться уже в июне. По словам премьера, это самым непосредственным образом уменьшит экономический спад, а также увеличит занятость. Проекты будет отбирать Минфин совместно с отраслевыми министерствами.

Кариньш отметил, что все средства, которые сегодня вкладываются в экономику, являются заемными.

"Поэтому мы смотрим на то, чтобы сбалансировать пособия и средства, которые предназначены для долгосрочного роста экономики, в частности, увеличения занятости",

- подчеркнул премьер.