Подробности встречи Путина и Лукашенко в Сочи

В этом выпуске:

Евросоюз​​ введет персональные санкции за преследование Навального. Журналисты утверждают, что в списке глава следственного комитета России Александр Бастрыкин и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

В Сочи прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

В Беларуси продолжаются локальные акции протеста. Светлана Тихоновская в интервью сказала, что оппозиция "потеряла улицы", но ее советник утверждает, что крупные марши возобновятся в конце марта.

Встреча Путина и Лукашенко

В понедельник, 22 февраля, в Сочи прошла встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Российский лидер в преддверии переговоров выразил мнение, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска отлажены и хорошо работают. "У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов... Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается", - цитирует президента РФ агентство "Интерфакс".

Лукашенко в свою очередь обратил внимание на то, что "серьезные переговоры" проходят "в обычной одежде". По его мнению, это свидетельствует о том, что стороны вполне могут "в любой форме обсуждать... серьезные проблемы".

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 22.02.2021