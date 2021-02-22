Подробности встречи Путина и Лукашенко в Сочи
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Встреча Путина и Лукашенко
В понедельник, 22 февраля, в Сочи прошла встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Российский лидер в преддверии переговоров выразил мнение, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска отлажены и хорошо работают. "У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов... Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается", - цитирует президента РФ агентство "Интерфакс".
Лукашенко в свою очередь обратил внимание на то, что "серьезные переговоры" проходят "в обычной одежде". По его мнению, это свидетельствует о том, что стороны вполне могут "в любой форме обсуждать... серьезные проблемы".
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Видео: ГЛАВНОЕ | 22.02.2021
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