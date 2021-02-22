Большая часть новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге и Юрмале

В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано 115 новых зараженных, и всего за 14 дней в столице заразились 3124 человека.

В Юрмале констатировано 16 новых зараженных, а всего за две недели там заразились 329 человек. В свою очередь в Лиепае зарегистрировано десять новых случаев, а общее число зараженных за две недели снизилось до 319 человек.

В Тукумском крае за сутки обнаружено еще восемь зараженных, в Олайнском крае - семь, в Даугавпилсе, Огрском и Стопиньском краях - по шесть, а в Елгаве, Адажском и Баусском краях - по пять заболевших. В ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число случаев.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 3124, в Даугавпилсе - 497, в Юрмале - 329, в Лиепае - 319, в Елгаве - 294, в Балвском крае - 237, в Гулбенском крае - 203, в Олайнском крае - 201, а также в Резекне - 177 жителей.

В Латвии кумулятивная заболеваемость за две недели на данный момент составляет 508,7 случаев на 100 000 жителей.

В 42 самоуправлениях этот показать выше, в том числе в 16 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки зараженных 56 человек в возрасте от 40 до 49 лет, 53 - в возрасте от 30 до 39 лет, 50 - в возрасте от 50 до 59 лет, а в других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 274 новых случая Covid-19, скончались 4 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 80 лет.

За последние сутки сделано 3334 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 8,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 81 793 человек, умерли 1546 человек.

В воскресенье, 21 февраля, в больницы доставлены 59 пациентов с Covid-19.

В воскресенье общее количество пациентов с Covid-19 в стационарах достигло 854. Из них у 771 человека - среднетяжелое течение болезни, у 83 - тяжелое.