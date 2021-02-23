Фото ⟩ Эстонская фирма выводит на рынок чудо-устройство для очистки воздуха. Его нужно носить на шее

По сообщению пресс-службы Respiray, принцип работы устройства основан на физической предпосылке, что большая часть вдыхаемого кислорода поступает из воздуха, движущегося мимо человеческого тела снизу вверх.

Внутри устройства находится двухступенчатый фильтр, очищающий воздух от пыли и более крупных летучих частиц. Воздух, в свою очередь, проходит через УФ-модуль, который обезвреживает 99 процентов вирусов и бактерий в воздухе. Очиститель воздуха может обрабатывать 55 литров воздуха в минуту - в три-четыре раза больше, чем человеку обычно нужно, чтобы дышать.

Сооснователь Respiray Роберт Арус подчеркнул, что устройство было разработано для защиты пользователя от вирусов и других патогенов. "В то же время мы не идем на компромисс в отношении комфорта пользователя, и пользователь устройства может свободно дышать и общаться с другими. Мир будет жить в эпицентре пандемии еще неопределенное время, и мы надеемся, что наше устройство - это шаг в сторону возвращения к нормальной жизни", - сказал он.

Аккумулятора устройства хватает на восемь часов без подзарядки, а ожидаемый срок службы - не менее 10 000 часов работы. Воздухоочиститель снабжен двумя козырьками, которые предназначены для дополнительной защиты в ситуациях, когда пользователь ходит среди других людей и может находиться на расстоянии менее двух метров от них.

Respiray не рекомендует использовать воздухоочиститель на открытом воздухе в дождливую погоду, также компания предостерегает от использования устройства в автомобилях. "В случае дорожно-транспортного происшествия подушка безопасности может ударить по устройству. Это может травмировать человека. Мы считаем использование устройства в легковых автомобилях неоправданно опасным".

Ультрафиолетовый модуль Respiray прошел испытания в лабораториях университетов Лодзя и Тарту. Эффективность устройства в Тарту проверяли на альфавирусе. Эксперименты Тартуского университета возглавляли профессор вирусологии Андрес Меритс и заведующая основной лабораторией биобезопасности Технологического института Тартуского университета Лиане Виру.

"Мы проверили эффективность модуля UV-C в снижении возможностей заражения вирусом в лабораторных условиях на альфавирусе. Альфавирус, как и SARS-CoV-2, представляет собой мембранный одноцепочечный РНК-вирус размером 70-100 нанометров. В результате тестирования устройство инактивировало 99,4% частиц альфавируса, прошедших через него", - подтвердила Виру, добавив, что это отличный результат, поскольку концентрация оставшихся вирусных частиц настолько мала, что в большинстве случаев они не вызывают заражение целевого организма.

Respiray заключил предварительные соглашения с Alexela, Coop Pank, Euronics, Merko Ehitus и Tallinna Kaubamaja Grupp, которые в рамках пилотного проекта испытают очистители воздуха Respiray на обслуживающем персонале. Соглашение также заключено с Министерством образования и науки.