ВИДЕО ⟩ В Пурвциемсе при столкновении трех автомобилей женщина получила травмы головы и спины

Скорость была небольшой, но последствия неприятные, говорят участники аварии.

Водитель Subaru Янис рассказывает, что он ехал на своей машине по главной дороге, соблюдая установленную в столице скорость - пятьдесят километров в час, когда перед ним со второстепенной дороги выехала женщина. Деваться было некуда. В аварии пострадал и третий автомобиль, который был припаркован на обочине.

Владелец припаркованного Hyundai говорит, что уже второй раз в жизни его машина разбита, когда сам он находится далеко.

"Удар, шум, я высунул голову в окно и вижу, что моя машина вот так стоит", - сказал водитель. Около пятнадцати лет назад его Hyundai точно так же был припаркован на обочине, когда в него врезался другой автомобиль.

Если в тот раз в аварии никто не пострадал, то субботнее ДТП имеет более серьезные последствия. Находившаяся в Nissan Juke женщина получила травмы головы и спины.

Инга Витола, пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила: "Врачи прибыли на место через пять минут. Есть двое пострадавших. Один с легкими травмами, после осмотра было принято решение не отправлять его в медицинское учреждение. Другой пострадавший - с травмами средней тяжести, в сознании - доставлен в больницу в стабильном состоянии".

Позже, после получения медицинского заключения, полиция должна будет решить, возбуждать ли административное дело по факту происшествия или его следует расследовать в рамках уголовного производства.