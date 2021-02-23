Правительство обсудит эпидемиологическую ситуацию и отдельные ограничения

Заседание начнется в 10:00.
Министерство здравоохранения предоставит информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей и вакцинации от Covid-19.
Правительство также планирует сегодня принять окончательное решение о том, чтобы с 1 марта разрешить услуги парикмахерских, маникюра и педикюра.
Также возможны дискуссии по предложению министра экономики Яниса Витенбергса о том, чтобы
разрешить работать всем магазинам.
Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс назвал это предложение безответственным. Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис заявил, что с учетом все еще относительно высокой заболеваемости Covid-19 Латвия не должна ослаблять ограничения.