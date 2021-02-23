Вт, 23.02.2021
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Айвар Лембергс, мэр Вентспилса
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Правительство обсудит эпидемиологическую ситуацию и отдельные ограничения

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, 23 февраля, на совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению будет обсуждаться текущая эпидемиологическая ситуация и изменение некоторых ограничений.

Заседание начнется в 10:00.

Министерство здравоохранения предоставит информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей и вакцинации от Covid-19.

Правительство также планирует сегодня принять окончательное решение о том, чтобы с 1 марта разрешить услуги парикмахерских, маникюра и педикюра.

Также возможны дискуссии по предложению министра экономики Яниса Витенбергса о том, чтобы

разрешить работать всем магазинам.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс назвал это предложение безответственным. Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис заявил, что с учетом все еще относительно высокой заболеваемости Covid-19 Латвия не должна ослаблять ограничения.

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