Правительство обсудит эпидемиологическую ситуацию и отдельные ограничения

Заседание начнется в 10:00.

Министерство здравоохранения предоставит информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей и вакцинации от Covid-19.

Правительство также планирует сегодня принять окончательное решение о том, чтобы с 1 марта разрешить услуги парикмахерских, маникюра и педикюра.

Также возможны дискуссии по предложению министра экономики Яниса Витенбергса о том, чтобы

разрешить работать всем магазинам.