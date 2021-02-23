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На прошлой неделе максимальная стоимость биткойна составила 40 975 USD. Цена затронула нижний предел зоны сопротивления, после чего произошла обратная коррекция в пределах 37 000–39 000 USD. Также мы видим, как 21MA после пересечения с 50MA уходит вниз, что указывает на потенциальную краткосрочную медвежью (bearish) коррекцию. 250MA также воздействует как сильная зона поддержки.

Мы видим, что 250MA и линия тренда движутся параллельно в одном направлении, что свидетельствует о сильном тренде. На новой неделе, вероятно, мы увидим рост цены биткойна как минимум к зоне сопротивления. В дальнейшем существуют две возможности:

Цена прорвется и закроется выше зоны сопротивления в доказательство сохранения очень сильного бычьего тренда. Прежняя зона сопротивления перейдет в новую зону поддержки. Неясно, насколько высоко может подняться цена, поскольку в таком случае речь будет идти о высочайшей за всю историю цене биткойна. Если цена протестирует зону сопротивления, но не пробьет ее, то можно ожидать коррекции между 250MA и линией тренда (37 250–38 700 USD).

ФОТО: Publicitātes foto

Moving Averages, или скользящие средние:

250MA (зеленая); 50MA (синяя); 21MA (оранжевая). При стратегии скользящих средних необходимо смотреть на пересечения линий в общем, а также на то, чтобы линии скользящей средней находились в правильном соотношении между собой.

Пример: В данном случае сильный бычий тренд (bullish) присутствует, если цена торгуется больше 250MA, а 50MA и 21MA торгуются над ней. Также 21MA должна находиться выше, чем 50MA.

Скользящие средние до сих пор указывают на долгосрочный бычий тренд. Если посмотреть график за один день, который показывает долгосрочную ситуацию (long-term), то мы увидим, что все скользящие средние коррелируют между собой, тем самым подтверждая продолжающийся бычий тренд.

Если судить конкретно по скользящим средним, то на будущей неделе мы сможем наблюдать небольшую коррекцию, но бычий тренд будет по-прежнему силен.

Сегодня цена биткойна торгуется на 138 % выше средней 250MA (на 138 % выше средней цены за 250 дней).

ФОТО: Publicitātes foto

RSI, или индекс относительной силы:

В случае RSI мы видим, что цена не перепродана и не находится ниже уровня перепроданности, а меняется в корреляции с графиком цены. Это подтверждает, что тренд не изменился.

Стоит наблюдать за тем, когда цена снова приблизится к отметке 41 000 USD. Необходимо следить, возникнет ли дивергенция между графиком и индикатором. Стоит присматривать за поведением скользящих средних, а также за тем, говорят ли индикаторы одно и то же или указывают на различные потенциальные возможности.

Поддержка, сопротивление и линии трендов:

На данном графике мы видим, что, согласно линиям трендов, мы находимся в явном и сильном возрастающем тренде. Это подтверждает также 250M, выше которой торгуется цена.

Падающая и растущая линии тренда сформировали сужающийся треугольник. Если это происходит, обычно следует ожидать изменения цены в ту или иную сторону. В данный момент всё свидетельствует больше в пользу быков. Если произойдет прорыв вниз, то ожидается более сильная коррекция, поскольку бычий тренд был сильным и закрытие цены под ним указывает на ослабевание сил быков. Если цена закрывается выше падающей линии тренда, следует ожидать нового тестирования зоны сопротивления и, возможно, также прорыва.



На прошлой неделе минимальная цена биткойна составила 32 608 USD, максимальная цена – 41 020 USD. Наивысшая же цена биткойна в истории достигла почти 42 000 USD .

На текущую неделю:

Чтобы сохранялся бычий тренд, цена не должна закрываться ниже линии тренда поддержки. Если это произойдет, следует ожидать сильной коррекции в пределах 30 000 USD. Важно учитывать, что одно лишь закрытие цены ниже линии тренда показателем не является. Необходимо также смотреть, что показывают другие индикаторы и следить за поведением цены у 250MA.

На этой неделе мы можем ожидать тестирования зоны сопротивления и прорыва или тестирования зоны сопротивления и кратковременной коррекции, за которой последует новое тестирование.