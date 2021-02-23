Aнализ цен на BTC/USD
На прошлой неделе максимальная стоимость биткойна составила 40 975 USD. Цена затронула нижний предел зоны сопротивления, после чего произошла обратная коррекция в пределах 37 000–39 000 USD. Также мы видим, как 21MA после пересечения с 50MA уходит вниз, что указывает на потенциальную краткосрочную медвежью (bearish) коррекцию. 250MA также воздействует как сильная зона поддержки.
Мы видим, что 250MA и линия тренда движутся параллельно в одном направлении, что свидетельствует о сильном тренде. На новой неделе, вероятно, мы увидим рост цены биткойна как минимум к зоне сопротивления. В дальнейшем существуют две возможности:
- Цена прорвется и закроется выше зоны сопротивления в доказательство сохранения очень сильного бычьего тренда. Прежняя зона сопротивления перейдет в новую зону поддержки. Неясно, насколько высоко может подняться цена, поскольку в таком случае речь будет идти о высочайшей за всю историю цене биткойна.
- Если цена протестирует зону сопротивления, но не пробьет ее, то можно ожидать коррекции между 250MA и линией тренда (37 250–38 700 USD).
Moving Averages, или скользящие средние:
250MA (зеленая); 50MA (синяя); 21MA (оранжевая). При стратегии скользящих средних необходимо смотреть на пересечения линий в общем, а также на то, чтобы линии скользящей средней находились в правильном соотношении между собой.
Пример: В данном случае сильный бычий тренд (bullish) присутствует, если цена торгуется больше 250MA, а 50MA и 21MA торгуются над ней. Также 21MA должна находиться выше, чем 50MA.
- Скользящие средние до сих пор указывают на долгосрочный бычий тренд. Если посмотреть график за один день, который показывает долгосрочную ситуацию (long-term), то мы увидим, что все скользящие средние коррелируют между собой, тем самым подтверждая продолжающийся бычий тренд.
- Если судить конкретно по скользящим средним, то на будущей неделе мы сможем наблюдать небольшую коррекцию, но бычий тренд будет по-прежнему силен.
- Сегодня цена биткойна торгуется на 138 % выше средней 250MA (на 138 % выше средней цены за 250 дней).
RSI, или индекс относительной силы:
- В случае RSI мы видим, что цена не перепродана и не находится ниже уровня перепроданности, а меняется в корреляции с графиком цены. Это подтверждает, что тренд не изменился.
- Стоит наблюдать за тем, когда цена снова приблизится к отметке 41 000 USD. Необходимо следить, возникнет ли дивергенция между графиком и индикатором. Стоит присматривать за поведением скользящих средних, а также за тем, говорят ли индикаторы одно и то же или указывают на различные потенциальные возможности.
Поддержка, сопротивление и линии трендов:
- На данном графике мы видим, что, согласно линиям трендов, мы находимся в явном и сильном возрастающем тренде. Это подтверждает также 250M, выше которой торгуется цена.
- Падающая и растущая линии тренда сформировали сужающийся треугольник. Если это происходит, обычно следует ожидать изменения цены в ту или иную сторону. В данный момент всё свидетельствует больше в пользу быков.
- Если произойдет прорыв вниз, то ожидается более сильная коррекция, поскольку бычий тренд был сильным и закрытие цены под ним указывает на ослабевание сил быков.
- Если цена закрывается выше падающей линии тренда, следует ожидать нового тестирования зоны сопротивления и, возможно, также прорыва.
На прошлой неделе минимальная цена биткойна составила 32 608 USD, максимальная цена – 41 020 USD. Наивысшая же цена биткойна в истории достигла почти 42 000 USD.
На текущую неделю:
Чтобы сохранялся бычий тренд, цена не должна закрываться ниже линии тренда поддержки. Если это произойдет, следует ожидать сильной коррекции в пределах 30 000 USD. Важно учитывать, что одно лишь закрытие цены ниже линии тренда показателем не является. Необходимо также смотреть, что показывают другие индикаторы и следить за поведением цены у 250MA.
На этой неделе мы можем ожидать тестирования зоны сопротивления и прорыва или тестирования зоны сопротивления и кратковременной коррекции, за которой последует новое тестирование.
Эта статья подготовлена в целях информирования, она не может рассматриваться в качестве инвестиционного анализа и не является рекомендацией продавать или покупать упомянутые в ней активы. Change не несет ответственности за решения, принятые на основе опубликованной в статье информации. Инвестирование сопряжено с возможностями и рисками, рыночная стоимость активов может как вырасти, так и уменьшиться. На стоимость активов, оцененных в иностранной валюте, влияют также колебания валютного курса. Приведенная в статье рентабельность прошлых или будущих периодов не означает обещания или указания на рентабельность последующих периодов.