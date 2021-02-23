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В мире криптовалют у всех на устах слово DeFi – децентрализованные финансы. Индустрия децентрализованных финансов, объем которой еще в начале лета оценивался в миллиард долларов, сегодня преодолела планку в 40 млрд долларов, и темпы роста не снижаются. Давайте взглянем на самые популярные DeFi-приложения для торговли.

Децентрализованные биржи, такие как Uniswap

Криптовалюты – это децентрализованная разновидность электронных денег, но те места, где их можно приобрести (торговые биржи), по большей части являются централизованными. Это означает, что рычаги управления платформой и контроль за финансами находятся в руках соответствующих предприятий. Но, как продемонстрировала история Gamestop и Robinhood, у такой модели есть свои проблемные места. Это побуждает все большее число пользователей обратить свой взор на децентрализованные торговые площадки.

Как же покупатели и продавцы находят друг друга, если нет посредника? Децентрализованные биржи используют для этого алгоритмы AMM (automated market maker) – автоматизированные системы создания рынка. AMM – это математические формулы, по которым автоматически назначается цена активов. Это значит, что для проведения сделки не требуется противоположная сторона (второй торговец) и вместо этого взаимодействие осуществляется по алгоритму смарт-контрактов (smart contract).

Скорее всего, вы тоже заметили розового единорога. Знайте, что это Uniswap. Объем торгов ведущей биржи DeFi за все годы недавно преодолел отметку в 100 млрд долларов. Совсем неплохо для платформы, которая вышла на рынок в конце 2018 года. В сентябре прошлого года Uniswap также вывел на рынок свой токен под названием UNI, капитализация рынка которого за полгода выросла до 6 млрд долларов. Приобрести токены UNI можно с помощью приложения Change. Помимо Uniswap, в приложении Change можно купить более 25 различных криптовалют, а также известнейшие акции американской биржи, такие как Tesla, Apple и Amazon.

Не все проекты DeFi используют эфириум

Сектор DeFi по большей части ориентирован на эфириум. Это означает, что более 95 % приложений DeFi разработаны с использованием технологии блокчейн эфириума. Однако это привело к тому, что сеть эфириума постоянно перегружена и размер комиссий за проведение транзакций достиг заоблачных высот. Конечно, эфириум 2.0 должен исправить ситуацию, но до сих пор в центре внимания оказываются в основном альтернативные технологии блокчейн, поддерживающие смарт-контракты.