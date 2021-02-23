Cамые популярные DeFi-приложения для торговли
В мире криптовалют у всех на устах слово DeFi – децентрализованные финансы. Индустрия децентрализованных финансов, объем которой еще в начале лета оценивался в миллиард долларов, сегодня преодолела планку в 40 млрд долларов, и темпы роста не снижаются. Давайте взглянем на самые популярные DeFi-приложения для торговли.
Децентрализованные биржи, такие как Uniswap
Криптовалюты – это децентрализованная разновидность электронных денег, но те места, где их можно приобрести (торговые биржи), по большей части являются централизованными. Это означает, что рычаги управления платформой и контроль за финансами находятся в руках соответствующих предприятий. Но, как продемонстрировала история Gamestop и Robinhood, у такой модели есть свои проблемные места. Это побуждает все большее число пользователей обратить свой взор на децентрализованные торговые площадки.
Как же покупатели и продавцы находят друг друга, если нет посредника? Децентрализованные биржи используют для этого алгоритмы AMM (automated market maker) – автоматизированные системы создания рынка. AMM – это математические формулы, по которым автоматически назначается цена активов. Это значит, что для проведения сделки не требуется противоположная сторона (второй торговец) и вместо этого взаимодействие осуществляется по алгоритму смарт-контрактов (smart contract).
Скорее всего, вы тоже заметили розового единорога. Знайте, что это Uniswap. Объем торгов ведущей биржи DeFi за все годы недавно преодолел отметку в 100 млрд долларов. Совсем неплохо для платформы, которая вышла на рынок в конце 2018 года. В сентябре прошлого года Uniswap также вывел на рынок свой токен под названием UNI, капитализация рынка которого за полгода выросла до 6 млрд долларов. Приобрести токены UNI можно с помощью приложения Change. Помимо Uniswap, в приложении Change можно купить более 25 различных криптовалют, а также известнейшие акции американской биржи, такие как Tesla, Apple и Amazon.
Не все проекты DeFi используют эфириум
Сектор DeFi по большей части ориентирован на эфириум. Это означает, что более 95 % приложений DeFi разработаны с использованием технологии блокчейн эфириума. Однако это привело к тому, что сеть эфириума постоянно перегружена и размер комиссий за проведение транзакций достиг заоблачных высот. Конечно, эфириум 2.0 должен исправить ситуацию, но до сих пор в центре внимания оказываются в основном альтернативные технологии блокчейн, поддерживающие смарт-контракты.
Приемлемые комиссии за транзакции – основная причина, по которой прежде всего обычные пользователи ищут для обмена своих криптовалют новые возможности. Ведь никто не желает платить по несколько сотен евро за одну транзакцию. Хорошим примером является быстро растущий сервис Pancakeswap, который основан на технологии блокчейн Binance Smart Chain. По данным CoinGecko, Pancakeswap является второй по объему транзакций биржей децентрализованных финансов. Это свидетельствует о том, что для людей важны дешевые и быстрые транзакции.