ВИДЕО ⟩ Очередной рекорд Капризова и первая драка Кныжова в НХЛ

Матч завершился со счётом 6:2, а Капризов забросил четвёртую шайбу в сезоне и ассистировал при первом голе "Миннесоты", который забил Матс Зукарелло. Отметим, что гол и передачу Капризов совершил с разницей в 11 секунд.

Всего на счету 23-летнего Капризова в нынешнем сезоне 13 (4+9) очков в 15 матчах, что является лучшим результатом среди хоккеистов "Миннесоты" в дебютном сезоне. Он лидирует в бомбардирской гонке среди новичков нынешнего сезона.

Матч "Сан-Хосе" и "Миннесоты" запомнился также дракой российского защитника Николая Кныжова с американцем Маркусом Фолиньо. Хоккеисты устроили драку в конце первого периода. Форвард "Миннесоты" разбил россиянину лицо и тот отправился в раздевалку с окровавленной щекой. Свою первую драку в НХЛ Кныжов проиграл.

Marcus Foligno calls for the refs early after laying a beating on Nikolai Knyzhov pic.twitter.com/EFo8J2Q0Iy — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 23, 2021