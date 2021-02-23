Вт, 23.02.2021
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ВИДЕО ⟩ Очередной рекорд Капризова и первая драка Кныжова в НХЛ

Кирилл Капризов ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов установил новый рекорд своего клуба в матче против "Сан-Хосе Шаркс".

Матч завершился со счётом 6:2, а Капризов забросил четвёртую шайбу в сезоне и ассистировал при первом голе "Миннесоты", который забил Матс Зукарелло. Отметим, что гол и передачу Капризов совершил с разницей в 11 секунд.

Всего на счету 23-летнего Капризова в нынешнем сезоне 13 (4+9) очков в 15 матчах, что является лучшим результатом среди хоккеистов "Миннесоты" в дебютном сезоне. Он лидирует в бомбардирской гонке среди новичков нынешнего сезона.

Матч "Сан-Хосе" и "Миннесоты" запомнился также дракой российского защитника Николая Кныжова с американцем Маркусом Фолиньо. Хоккеисты устроили драку в конце первого периода. Форвард "Миннесоты" разбил россиянину лицо и тот отправился в раздевалку с окровавленной щекой. Свою первую драку в НХЛ Кныжов проиграл.

"Миннесота" одержала третью победу подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав в 15 матчах 18 очков.

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