К чему приводит запрет на очную торговлю

Торговля онлайн не компенсирует продажи на месте. Не все предприятия готовы перейти к этой форме торговли, и не всем клиентам нравятся такие покупки. Люди часто предпочитают зарубежные интернет-магазины, что влияет на финансовое положение местных торговцев. Банки все чаще получают запросы о продлении сроков погашения кредитов, а риск неплатежеспособности увеличивается день ото дня.
Как известно, в настоящее время весь ассортимент товаров могут очно продавать магазины, в которых более 70% ассортимента составляют продукты питания или предметы гигиены, книжные магазины, аптеки, включая ветеринарные, оптики и АЗС.
Всем остальным очная торговля запрещена с 19 декабря прошлого года. В Минэкономики указывают, что решение не было основано на желании что-то запретить ради запрета. Оценив эпидемиологическую ситуацию в стране и изучив опыт других стран, правительство приняло решение о многих ограничениях, в том числе в торговле. Главной целью было ограничение скопления людей, поэтому было решено, что на месте будут доступны только самые необходимые товары.