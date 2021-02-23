К чему приводит запрет на очную торговлю

Торговля онлайн не компенсирует продажи на месте. Не все предприятия готовы перейти к этой форме торговли, и не всем клиентам нравятся такие покупки. Люди часто предпочитают зарубежные интернет-магазины, что влияет на финансовое положение местных торговцев. Банки все чаще получают запросы о продлении сроков погашения кредитов, а риск неплатежеспособности увеличивается день ото дня.

Как известно, в настоящее время весь ассортимент товаров могут очно продавать магазины, в которых более 70% ассортимента составляют продукты питания или предметы гигиены, книжные магазины, аптеки, включая ветеринарные, оптики и АЗС.