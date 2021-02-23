Вт, 23.02.2021
Пожилые люди, получающие 1000 или даже 2000 евро в месяц, скорее всего, имеют достаточно средств, в то время как поддержка получателей небольших и очень маленьких пенсий очень необходима. Айя Барча, председатель LPF
Айя Барча, председатель LPF
1 мин для прочтения

К чему приводит запрет на очную торговлю

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Предприятия, затронутые ограничениями на торговлю, считают, что необходимо возобновить очную торговлю всеми товарами, поскольку эпидемиологическая ситуация не улучшилась, а принципы честной конкуренции подрываются, пишет Dienas bizness.

Торговля онлайн не компенсирует продажи на месте. Не все предприятия готовы перейти к этой форме торговли, и не всем клиентам нравятся такие покупки. Люди часто предпочитают зарубежные интернет-магазины, что влияет на финансовое положение местных торговцев. Банки все чаще получают запросы о продлении сроков погашения кредитов, а риск неплатежеспособности увеличивается день ото дня.

Как известно, в настоящее время весь ассортимент товаров могут очно продавать магазины, в которых более 70% ассортимента составляют продукты питания или предметы гигиены, книжные магазины, аптеки, включая ветеринарные, оптики и АЗС.

Всем остальным очная торговля запрещена с 19 декабря прошлого года. В Минэкономики указывают, что решение не было основано на желании что-то запретить ради запрета. Оценив эпидемиологическую ситуацию в стране и изучив опыт других стран, правительство приняло решение о многих ограничениях, в том числе в торговле. Главной целью было ограничение скопления людей, поэтому было решено, что на месте будут доступны только самые необходимые товары.

Последние новости

НАВЕРХ
Back