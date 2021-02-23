Фото ⟩ Новый сериал о наркобизнесе в Латвии

Через призму одного человека оригинальный сериал продемонстрирует время в истории Латвии, о котором пока открыто говорили лишь немногие. Режиссер подчеркнул, что в центре внимания сериала находится психологическое и эмоциональное взаимодействие, которое отличает главного героя от других.

"Главный герой сериала имеет нехарактерную для человека систему ценностей - он живет по законам джунглей, получая адреналин от ходьбы по лезвию ножа, что, в свою очередь, позволит зрителю пережить происходящее и почувствовать себя на месте жертвы", - сказал Экис.

Андрейс Экис ФОТО: VALDIS KAULINS / VALDIS KAULINS

Главную роль в сериале исполняет Каспарс Думбурс, который в 2020 году получил премию на "Ночи лицедеев" в номинации "Актер второго плана".

Создатели сериала заявили, что главный герой - наркокурьер Ривертс - строит свою жизнь по правилам мира наркотиков. Это жизнь вне закона - грабежи, валютные спекуляции, наркотики и, параллельно, предательство, вранье, ложные обещания, месть и разрушенные жизни.

Однако повествование также вращается вокруг вечной истории любви, которая проверяется на трудностях и выборе главных героев.

Съемки восьми серий сериала начались в ноябре 2020 года. Ожидается, что они завершатся этой весной. Продюсерами сериала выступили Айя Ансоне и Дита Целминя совместно с Cinevilla Films.

Фото: Кадры со съемок сериала "Ничего не бойся"

Видео: проморолик "Ничего не бойся"

"Ничего не бойся" изначально будет показан на платформе Go3 с 10 марта, а на телеканале TV3 он появится в 2022 году. Сериал будет доступен как на латышском, так и на русском языке. Он также будет переведен на литовский и эстонский языки и доступен во всех странах Балтии.

Роландс Привертс

Привертс несколько раз попадал в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками. Уже в начале 1999 года его вместе с тогдашним президентом Латвийской ассоциации моделей Дайрой Силавой задержали в аэропорту Риги за попытку ввоза в Латвию почти двух килограммов кокаина. В ноябре 2000 года Верховный суд приговорил Приверта к шести годам лишения свободы, но он был досрочно освобожден.

В начале 2004 года Привертс был задержан в аэропорту Гуаякиль в Эквадоре. Рядом с ним было обнаружено 894 грамма кокаина.

В 2009 году Привертс был приговорен к восьми годам заключения в Финляндии за контрабанду кокаина из Южной Америки в Финляндию, Эстонию и Латвию.

В последние годы Привертс жил как в Латвии, так и в Боливии. Время кокаина и других наркотиков прошло. "Я не высовывался, был тихий и мирный, играл на бирже с интернет-валютами", - сказал однажды он в интервью Latvijas avīze.