ФОТО: Пресс-фото

У каждого из нас смартфон всегда под рукой и обеспечивает практически все — развлечения, общение с друзьями или коллегами, а также доступ к актуальным новостям и информации, которую мы ищем. Чтобы облегчить наш быт, рабочие процессы и общение, регулярно становятся доступны все новые и новые приложения. Как выбрать наиболее подходящее приложение, особенно если учесть, что количество приложений только для устройств Huawei всего лишь за последние 10 месяцев увеличилось в пять раз?

На этот вопрос отвечает технологическая компания Huawei, которая в своем официальном магазине приложений AppGallery удобно и наглядно классифицировала все содержание. Для удобства пользователей эта платформа разделена на две основные категории — приложения и игры. При выборе категории приложений она делится еще на 17 разных групп, начиная от развлечений и новостей и заканчивая инструментами поиска социальных сетей и информации. Именно поэтому ориентироваться легко, даже если нужно найти именно конкретное приложение.

ФОТО: Пресс-фото

Широкий и удобный выбор приложений

При выборе игр главным критерием является вкус пользователя; но как ориентироваться в гораздо более широком спектре приложений? Для удобства пользователей в официальном магазине приложений AppGallery все категории приложений упорядочены по назначению: развлечения, образование, материалы для чтения, фотография, туризм, покупки, финансы, спорт, здоровье и другие. В результате каждый пользователь AppGallery может найти все необходимое для того, чтобы сделать свой смартфон как можно более удобным, кроме того, сделать это можно очень быстро и легко.

Список приложений AppGallery постоянно расширяется, и платформа предлагает приложения не только от Huawei, но и от других производителей. Ценителям музыки доступна популярная платформа Deezer, активно следить за новостями можно с помощью популярного новостного приложения DELFI, а интересные развлечения предлагают социальные сети Viber и TikTok. Но особенно дружественным к пользователю этот магазин приложений делает то, что при нажатии на любую категорию сразу же появляются самые популярные или лучшие приложения, которые остается лишь просто скачать.

Приложения защищены от детской любознательности

Выбор приложений так же велик, как детская любознательность и желание все их испробовать. Чтобы контролировать детские привычки использования смарт-устройств, AppGallery предлагает функцию определения и ограничения возраста. Например, если смартфоном пользуется шестилетний ребенок, с помощью установки определенных настроек магазин приложений автоматически скроет и заблокирует контент, не подходящий пользователю по возрасту. Кроме того, если смартфоном пользуются дети разного возраста, AppGallery предлагает привлекать разные функции родительского контроля для обеспечения того, чтобы дети развлекались в безопасной среде и не имели доступа к неподходящему контенту.

Новейшие и самые интересные игры

Вместо того, чтобы самому искать самые увлекательные новые игры для своего смартфона, позвольте магазину приложений сделать это вместо вас. Как только вы нажмете на категорию игр, третий по величине магазин приложений AppGallery немедленно покажет самые популярные и заслуживающие внимания игры. Кроме того, в верхних строчках топа можно будет найти самые интересные игры, игры, которые были наиболее популярны в этом месяце, или игры, которые вскоре появятся в магазине. Таким образом, можно изучить чрезвычайно широкий ассортимент игр в ясно просматривающихся категориях и быстро найти игру, которая больше всего подходит по настроению.

Мобильные игры становятся все популярнее и серьезно конкурируют с игровыми консолями и компьютерными играми. Это происходит потому, что графика мобильных игр становится все больше похожа на компьютерные игры, и даже самые придирчивые найдут свою любимую игру и в смартфоне. Например, поклонникам культовой серии Game of Thrones платформа AppGallery предлагает увлекательную игру Game of Thrones: Beyond the Wall. Тот, кто любит напряженные автогонки, должен испытать свои силы в игре Asphalt 9: Legends, а для развития интеллекта пригодится Rescue Cut - Rope Puzzle и другие игры на сообразительность. Также в AppGallery доступна и созданная в Латвии игра Dystopia: Contest of Heroes, завоевавшая большую популярность.