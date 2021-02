Мобильные игры становятся все популярнее и серьезно конкурируют с игровыми консолями и компьютерными играми. Это происходит потому, что графика мобильных игр становится все больше похожа на компьютерные игры, и даже самые придирчивые найдут свою любимую игру и в смартфоне. Например, поклонникам культовой серии Game of Thrones платформа AppGallery предлагает увлекательную игру Game of Thrones: Beyond the Wall. Тот, кто любит напряженные автогонки, должен испытать свои силы в игре Asphalt 9: Legends, а для развития интеллекта пригодится Rescue Cut - Rope Puzzle и другие игры на сообразительность. Также в AppGallery доступна и созданная в Латвии игра Dystopia: Contest of Heroes, завоевавшая большую популярность.