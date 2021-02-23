"Вы животные, мрази". Международный комитет сделал доклад о пытках женщин в Беларуси

Правозащитники опросили 143 женщины, которые пострадали от пыток и других действий силовиков (ОМОН, МВД, сотрудники пенитенциарных учреждений и др.). Также они пользовались информацией из открытых источников, данными от партнеров, свидетелей нарушений прав человека, а также во время мониторинга мирных собраний.

Согласно выводам правозащитников, основная эскалация насилия и жестокого обращения со стороны силовиков происходила 9-13 августа 2020 года по всей Беларуси. Вообще насилие против мирных демонстрантов власти продолжали до конца 2020 года и в январе 2021 года.

Женщин 9-13 августа физически пытали меньше, чем мужчин, но и процент задержанных женщин был значительно меньше. К женщинам применяли прямое насилие, различные формы бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения. Помощь медиков женщинам не предоставлялась или предоставлялась в единичных случаях.

Доставка в изоляторы и условия содержания там не соответствуют международным стандартам и национальному законодательству. По мнению правозащитников, эти условия являются пытками и жестоким, бесчеловечным обращением.

Государство не реагирует на жалобы в прокуратуру и продолжает целенаправленную практику создания жестоких, бесчеловечных условий содержания женщин в местах несвободы.

Ни одного уголовного дела по заявлениям о пытках так и не было заведено.

Цитаты

"Несколько женщин свидетельствуют, что прятались от силовиков в кустах на пересечении ул. Тимирязева и ул. Кальварийской и пытались попасть домой, а в это время силовики без разбора по кустам стреляли резиновыми пулями. После этого началась зачистка, все побежали по мосту, а в спину им стреляли силовики".

"Большую агрессию вызывали женщины, оказывающие медицинскую помощь протестующим и обозначавшие себя или автотранспорт красным крестом. Задерживая машины с обозначением красного креста, людей обвиняли в помощи протестующим, что служило дополнительным стимулом к агрессии и унижениям. Из рассказов потерпевших: "Как только они увидели кресты на машине, у них как будто был какой-то экстаз, такое воодушевление: "О, медики!" Ну они прямо стали так вскрикивать радостно - "На выход!", "Вы животные, скотины, мрази".

"Некоторых женщин избивали в автозаках. Дополнительную агрессию вызывали женщины — гражданки других стран. Так, при доставлении гражданки Литовской Республики в РУВД сотрудник ОМОН сказал: "А! Ты ж литовка. А в Литве феминизм. Ну, значит, будешь огребать, как все" и раза четыре ударил в область плеч и головы, и так повторялось несколько раз".