Фото ⟩ В США Ниагарский водопад замерз
Несмотря на проблемы, возникшие из-за обрушившихся на США холодов, местные жители и туристы в восторге от замерзшего Ниагарского водопада.
Несмотря на проблемы, возникшие из-за обрушившихся на США холодов, местные жители и туристы в восторге от замерзшего Ниагарского водопада.
Несколько недель морозной погоды образовали необычайной красоты пейзажи на Ниагаре. Водопад замерз, но сквозь гигантские сосульки все еще пробивается вода. Сотни туристов, которые не побоялись холода, приехали полюбоваться этой красотой.
По данным Всемирной метеорологической организации, в Техасе, где обычно стоит тепло, температура воздуха на прошлой неделе была ниже, чем на Аляске.
Галерея: Ниагарский водопад замерз