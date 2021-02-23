Фото ⟩ В США Ниагарский водопад замерз

Несколько недель морозной погоды образовали необычайной красоты пейзажи на Ниагаре. Водопад замерз, но сквозь гигантские сосульки все еще пробивается вода. Сотни туристов, которые не побоялись холода, приехали полюбоваться этой красотой.

По данным Всемирной метеорологической организации, в Техасе, где обычно стоит тепло, температура воздуха на прошлой неделе была ниже, чем на Аляске.