Вт, 23.02.2021
Общий принцип заключается в том, что мы постепенно смягчаем ограничения, но, если мы увидим ухудшение, ограничения придется быстро возобновить. Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
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Фото ⟩ В США замерз Ниагарский водопад

ФОТО: LINDSAY DEDARIO / REUTERS

Несмотря на проблемы, возникшие из-за обрушившихся на США холодов, местные жители и туристы в восторге от замерзшего Ниагарского водопада.

Несколько недель морозной погоды образовали необычайной красоты пейзажи на Ниагаре. Водопад замерз, но сквозь гигантские сосульки все еще пробивается вода. Сотни туристов, которые не побоялись холода, приехали полюбоваться этой красотой. 

По данным Всемирной метеорологической организации, в Техасе, где обычно тепло, температура воздуха на прошлой неделе была ниже, чем на Аляске.

Галерея: Ниагарский водопад замерз

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