Зарегистрирована холдинговая компания Swedbank Baltics

Основной капитал компании составляет 35 000 евро, ее учредителем является шведский Swedbank.

Как сообщалось, создав новую холдинговую компанию, которая зарегистрирована в Латвии и объединит банки группы в Балтии, группа Swedbank намерена укрепить свое присутствие в регионе.

Тем самым Swedbank формализует уже имеющуюся модель оперативной деятельности, одновременно обеспечив более широкие полномочия руководства на уровне Латвии и Балтии.

Эти изменения не будут иметь прямого влияния на клиентов и сотрудников Swedbank в Латвии, однако усилят полномочия руководства.

Также Swedbank сможет более гибко приспосабливать стратегию к требованиям латвийского рынка и надзора.

"Более года мы тщательно работали над изменениями модели внутреннего управления предприятия, внедряя рекомендации по банковскому надзору и лучшие практики корпоративного управления. Эти шагом мы упростим принятие решений и увеличим прозрачность структуры управления банка, чтобы полноценно продолжать реализацию долгосрочной стратегии на наших домашних рынках - в Латвии, Эстонии, Литве и Швеции", - заявил президент группы Swedbank Йенс Хенрикссон.

Холдинговая компания создаст подчиненную группу предприятий в рамках единого надзорного механизма. Это предприятие, помимо банков в Латвии, Литве и Эстонии, будет также юридически ответственным перед надзорными органами. Холдинговая компания будет зарегистрирована в Латвии, но ее сотрудниками станут представители всех стран домашних рынков Swedbank. Необходимые разрешения регуляторов для начала работы холдингового предприятия планируется получить до середины 2021 года, когда оно и начнет полноценную деятельность.

Держателем долей капитала холдинговой компании полностью будет Swedbank AB, и новая компания будет стопроцентным собственником дочерних банков в Латвии, Литве и Эстонии.