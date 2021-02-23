Латвийский певец: "Мне начали предлагать нелегальные концерты"

"Мы можем жить в своей апатии и думать, что все хорошо, но это не так. Мне начали предлагать нелегальные концерты. Это окей? Определенно, нет", - рассуждает артист.

Он добавил, что ему хватает работы, потому на отсутствие концертов он не сетует. Мартиньш также подчеркнул, что музыканты были одними из первых, кто пострадал. Певец заметил, что в первую волну коронавируса испытывал внутреннюю панику. Конечно, он не был к этому готов. У него были планы, а имеющиеся деньги были вложены в обращение.