Вт, 23.02.2021
Общий принцип заключается в том, что мы постепенно смягчаем ограничения, но, если мы увидим ухудшение, ограничения придется быстро возобновить. Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
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Латвийский певец: "Мне начали предлагать нелегальные концерты"

Mārtiņš Ruskis ФОТО: LETA

Латвийский исполнитель Мартиньш Кантерс (ранее - Мартиньш Рускис) в передаче канала TV24 Preses klubs поделился мнением об ограничениях, признавшись, что ему уже предлагали нелегальные концерты. 

"Мы можем жить в своей апатии и думать, что все хорошо, но это не так. Мне начали предлагать нелегальные концерты. Это окей? Определенно, нет", - рассуждает артист. 

Он добавил, что ему хватает работы, потому на отсутствие концертов он не сетует. Мартиньш также подчеркнул, что музыканты были одними из первых, кто пострадал. Певец заметил, что в первую волну коронавируса испытывал внутреннюю панику. Конечно, он не был к этому готов. У него были планы, а имеющиеся деньги были вложены в обращение. 

"Что я делал в тот момент? У меня принцип выживаемости, я пошел, переквалифицировался, прошел курсы бариста, открыл собственное кафе - и вперед. Я все еще там работаю и варю кофе, все спокойно. Нет такого, что мы купаемся в деньгах, но каким-то образом мы выживать можем", - пояснил Мартиньш. 

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