Видео ⟩ Политический кризис в Грузии: арестован лидер оппозиции

Телевизионные кадры показали, как Мелию, лидера крупнейшей оппозиционной партии, уводят из штаб-квартиры партии.

Сотни полицейских применили слезоточивый газ против сторонников Мелии и лидеров всех оппозиционных партий, которые со среды разбили лагерь в штаб-квартире партии, следует из репортажа телеканала Mtavari TV.

Задержаны многие сторонники оппозиции.

Видео: задержание Никанора Мелия

"Кадры из штаб-квартиры ЕНД сегодня утром шокируют", - написал британский посол Марк Клейтон в Twitter. "Насилие и хаос - последнее, что сейчас нужно Грузии. Я призываю все стороны проявлять сдержанность как сейчас, так и в ближайшие дни".

Мелия обвиняется в организации массового насилия во время акций протеста против правительства в 2019 году. В случае признания виновным политику грозит девять лет тюрьмы.

Протесты в 2019 году были вызваны визитом делегации российских парламентариев, в ходе которого депутат Госдумы России Сергей Гаврилов выступил в парламенте, сидя в кресле спикера.

Мелия отверг обвинения в его адрес как политически мотивированные.

План властей по задержанию Мелии обострил политический кризис в Грузии, в котором страна находится после октябрьских парламентских выборов.

Выборы выиграла "Грузинская мечта" выиграла выборы, но оппозиция заявляет о фальсификации избирательного процесса.

Представители оппозиции отказались от своих мест в парламенте и призвали к новым выборам.

На прошлой неделе Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали правительство Грузии урегулировать кризис мирным путем и обеспечить, чтобы система правосудия была свободна от политического вмешательства.