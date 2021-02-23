Сандис Озолиньш продолжит работу в "Торпедо" в следующем сезоне

Помимо главного тренера "Торпедо" Дэвида Немировски, контракт продлили также его ассистенты - Сандис Озолиньш, Артём Чубаров, тренер вратарей Владимир Куликов и тренер по физической подготовке Эндрю Кэксор.

Напомним, 48-летний Озолиньш работает в нижегородской команде с 16 января 2019 года. Для него это уже третий сезон в "Торпедо", в каждом из которых клуб выходил в плей-офф.