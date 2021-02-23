Сандис Озолиньш продолжит работу в "Торпедо" в следующем сезоне
Тренерский штаб нижегородского "Торпедо" продолжит работу в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт хоккейной команды.
Тренерский штаб нижегородского "Торпедо" продолжит работу в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт хоккейной команды.
Помимо главного тренера "Торпедо" Дэвида Немировски, контракт продлили также его ассистенты - Сандис Озолиньш, Артём Чубаров, тренер вратарей Владимир Куликов и тренер по физической подготовке Эндрю Кэксор.
Напомним, 48-летний Озолиньш работает в нижегородской команде с 16 января 2019 года. Для него это уже третий сезон в "Торпедо", в каждом из которых клуб выходил в плей-офф.
В нынешнем сезоне "Торпедо" также гарантировало себе выход в плей-офф - команда располагается на седьмом месте Восточной конференции, набрав 66 очков в 57 матчах. В активе нижегородской команды 29 побед при 28 поражениях.