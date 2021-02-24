Маркус Рива рассказал, как проходит жизнь в России во время пандемии Covid-19

В интервью журналу Privātā Dzīve он признался, что через навыки жюри на музыкальной передаче приобретет опыт, который ему пригодится во время ведения шоу в Латвии.

Отвечая на вопросы о буднях на киностудии во время пандемии, он отмечает, что перед каждой съемкой у всех берут тесты на Covid-19 и измеряют температуру. Но жизнь спокойная и открыто полностью все - "начиная с магазинов одежды, парикмахерских и спортивных клубов и заканчивая ресторанами и ночными клубами".