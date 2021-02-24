Ср, 24.02.2021
Трудно понять, как правительство, ответственное за экономический рост страны и общественное благосостояние, может демонстрировать явное безразличие к выживанию крупнейшей в Латвии отрасли, одновременно усложняя повседневную жизнь людей и подрывая эпидемиологическую безопасность. Андрис Козловскис, председатель правления владельца сети магазинов Depo Depo DIY
Андрис Козловскис, председатель правления владельца сети магазинов Depo Depo DIY
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  • Маркус Рива рассказал, как проходит жизнь в России во время пандемии Covid-19
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Маркус Рива рассказал, как проходит жизнь в России во время пандемии Covid-19

Латвийский музыкант и телеведущий Маркус Рива месяц проведет в России на съемках третьего сезона шоу "Ну-ка, все вместе!".  

В интервью журналу Privātā Dzīve он признался, что через навыки жюри на музыкальной передаче приобретет опыт, который ему пригодится во время ведения шоу в Латвии. 

"Находясь здесь, я могу наблюдать, как ведет шоу Николай Басков. Появилась огромная возможность встретить звезд российского шоу-бизнеса - Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Сергея Лазарева, Валерию и других", - говорит Рива. 

Отвечая на вопросы о буднях на киностудии во время пандемии, он отмечает, что перед каждой съемкой у всех берут тесты на Covid-19 и измеряют температуру. Но жизнь спокойная и открыто полностью все - "начиная с магазинов одежды, парикмахерских и спортивных клубов и заканчивая ресторанами и ночными клубами".

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