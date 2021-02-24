Маркус Рива рассказал, как проходит жизнь в России во время пандемии Covid-19
Латвийский музыкант и телеведущий Маркус Рива месяц проведет в России на съемках третьего сезона шоу "Ну-ка, все вместе!".
Латвийский музыкант и телеведущий Маркус Рива месяц проведет в России на съемках третьего сезона шоу "Ну-ка, все вместе!".
В интервью журналу Privātā Dzīve он признался, что через навыки жюри на музыкальной передаче приобретет опыт, который ему пригодится во время ведения шоу в Латвии.
"Находясь здесь, я могу наблюдать, как ведет шоу Николай Басков. Появилась огромная возможность встретить звезд российского шоу-бизнеса - Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Сергея Лазарева, Валерию и других", - говорит Рива.
Отвечая на вопросы о буднях на киностудии во время пандемии, он отмечает, что перед каждой съемкой у всех берут тесты на Covid-19 и измеряют температуру. Но жизнь спокойная и открыто полностью все - "начиная с магазинов одежды, парикмахерских и спортивных клубов и заканчивая ресторанами и ночными клубами".