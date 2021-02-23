Павлютс: коллективного иммунитета от Covid-19 в Латвии можно достичь в августе или сентябре

На вопрос о примерных сроках, когда в результате вакцинации в стране может быть достигнут коллективный иммунитет, министр ответил, что в настоящее время еще высока неизвестность, а достижение коллективного иммунитета будет зависеть от доступности вакцин и готовности людей делать прививки.
Что касается приоритетных групп вакцинируемых - пожилых людей, проживающих в пансионатах, людей с хроническими заболеваниями, то, по прогнозам министра, большая часть этих групп населения может быть привита до мая или июня, но и эти прогнозы зависят от наличия вакцин и готовности населения прививаться.