Павлютс: коллективного иммунитета от Covid-19 в Латвии можно достичь в августе или сентябре

На вопрос о примерных сроках, когда в результате вакцинации в стране может быть достигнут коллективный иммунитет, министр ответил, что в настоящее время еще высока неизвестность, а достижение коллективного иммунитета будет зависеть от доступности вакцин и готовности людей делать прививки.