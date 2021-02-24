Ср, 24.02.2021
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Айя Барча, председатель LPF
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Кто вам платит? ⟩ Туризм & торговля - сколько еще "потерпеть?" Дискуссия в прямом эфире

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 24 февраля, в 18:00 смотрите прямой эфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". Здесь мы обсуждаем все то, что взрывает общество и социальные сети. Сегодняшние темы - туризм и торговля. Призываем вас активно писать нам комментарии и обсуждать ситуацию вместе с нами!

Смотрите эфир с 18:00 до 19:00 прямо здесь или на нашей страничке в Facebook!

Сегодняшние гости:

  • Влад Корягин, руководитель Baltic Travel Group;
  • Ивета Приедите, руководитель Rīga Plaza; 
  • Арина Линданен, основатель книжного магазина Vilki books.

Ситуация в туризме

Акционные поездки на Тенерифе уже в феврале, в том числе из Таллинна и Вильнюса, поездки в Египет уже в марте - таково текущее предложение нескольких турфирм, писала Diena. Например, туристическая компания Novatours широко рекламирует мартовские туры из Латвии, туристическая компания Impro предлагает в марте поездки в Литву и Эстонию, а национальная авиакомпания airBaltic настойчиво рассылает клиентам "горячие предложения" на летние полеты, в том числе в Россию.

В свою очередь и Министерство иностранных дел, и Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивают: выезжать за пределы Латвии небезопасно, поездки не рекомендуются. 

Сами турфирмы заявляют, что во время путешествий будут соблюдаться все правила безопасности, однако призыв эпидемиологов к жителям Латвии остается прежним - не выезжать.

На вопрос о том, есть ли какие-нибудь сигналы о том, что туристические поездки, например, в Египет и на Канарские острова могут возобновиться весной, советник министра иностранных дел Мартиньш Дрегерис ответил, что это зависит от эпидемиологической ситуации в Латвии и вытекающей из нее нормативной базы.

"В настоящее время правила Кабинета министров запрещают прямые пассажирские перевозки в третьи страны и из них", - напомнил он.

Пассажирские перевозки в страны ЕС разрешены, но правила могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации, например, пассажирские перевозки в Ирландию, Португалию, Соединенное Королевство в настоящее время запрещены из-за распространения нового штамма вируса.

Также возможность туристических поездок зависит от эпидемиологической ситуации в стране назначения - должна ли при возвращении в Латвию соблюдаться самоизоляция, готова ли страна назначения принимать туристов из Латвии и на каких условиях и т. д.

Страны, при въезде в которые акцептуется либо тест на антиген, либо ПЦР-тест:

ФОТО: Rus.Postimees

Чего хочет отрасль?

Из совместного заявления Латвийской ассоциации авиации, Латвийской ассоциации турагентов и операторов (ALTA) и Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов следует, что ограничения, установленные для отраслей, создают очень серьезные потери для латвийской экономики, которые составляют от 19,4% (прямые убытки авиационной отрасли) до 43% (с учетом туризма и секторов сопутствующих услуг) в общем падении ВВП.

По мнению индустрии, необходимо активное участие Латвии во внедрении единого цифрового решения ОЭСР CommonPass2 или IATA Travel Pass (или другого равноценного технологического решения), что будет способствовать единому международному стандартизированному подходу к проездным документам в связи с вакцинацией, наличием антител и результатами тестирования.

Кроме того, необходимо обеспечить равнозначные меры эпидемиологического контроля во всех видах транспорта и независимо от способа пересечения границы. Представители отраслей также призывают одобрить решения по поддержке контролируемого и организованного туризма. В том числе концепции туризма с целью отдыха "Зеленый коридор", которая основана на контроле пассажиров и проведении тестов и перед полетом к месту назначения, и по возвращении домой, а также ответственности туроператоров за обеспечение эпидемиологически безопасного отдыха в месте назначения на всех его этапах.

Помимо этого, представители отраслей призывают восстановить возможность бизнес-туристам приезжать в страну на срок до 72 часов без требования самоизоляции, применяя тестирование. Без этого жизненно важного шага пропадают варианты для восстановления экономики и привлечения инвестиций, что несоразмерно с маловероятным риском заражения этих путешественников.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании правительства во вторник заявил, что вопрос о возобновлении поездок после пандемии Covid-19 требует решений на общеевропейском уровне.

Ситуация в торговле 

Во вторник, 23 февраля, Кабинет министров концептуально поддержал предложение Минэкономики разрешить с 1 марта работу магазинов площадью до 300 квадратных метров, но окончательное решение будет принято на заседании правительства в четверг, 25 февраля. В таких магазинах одновременно смогут находиться не более 12 человек.

"Это означает, что смогут возобновить работу многие магазины в регионах, а также магазины, которые не работали уже четыре месяца, но спрос на их товары высок.

Это, например, магазины бывшей в употреблении одежды, детской одежды, техники, в том числе лесозаготовительной и тракторной, магазины автозапчастей", - сказал министр.

Смягчение ограничений не будет распространяться на крупные торговые центры и большие магазины строительных и бытовых товаров, где остаются в силе списки разрешенных товаров и заказ товаров дистанционно с возможностью получить их в магазине или с доставкой.

По словам президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, в результате смогут открыться от 2000 до 3000 магазинов, в которых работают 4000-7000 человек. Большинство таких магазинов находятся не в столице.

Добавим, что 19 февраля латвийские торговые центры - в том числе Origo, Alfa, Domina Shopping, Spice, Mols, Galerija Centrs, Galleria Riga - и Альянс девелоперов недвижимости (NĪAA) начали акцию "Белый флаг". "Мы подошли к черте, когда торговые центры больше не смогут продолжать работу", - говорится в сообщении NĪAA.

Управляющий сетью магазинов Depo компании Depo DIY Андрис Козловскис в свою очередь напомнил, что торговля работает в условиях ограничений с 6 ноября 2020 года, но данные о распространении коронавируса не подтверждают, что заболеваемости способствовали открытые магазины. По мнению представителя Depo, правительство в ограничении Covid-19 концентрируется на сферах, которые не влияют на заболеваемость.

Ситуация с Covid-19

В понедельник, 22 февраля, было сделано 12 678 тестов на Covid-19, выявлено 669 новых случаев - доля положительных результатов составила 5,3%. На 23 февраля общее количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 854 до 830 человек, 82 из них  - в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе британский штамм выявлен уже в 8% секвенированных образцов. На шестой неделе года - с 8 по 14 февраля - британский штамм был обнаружен в 3,1% случаев, тогда как в первую неделю февраля - в 1%.

Прогнозируется, что из-за распространения нового штамма коронавируса в течение 4-6 недель в Латвии в три раза может увеличиться число госпитализаций пациентов с Covid-19 (приблизится к 3000). 

Пока двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 502,9 случая на 100 000 населения.

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 30 753 человека, обе дозы - 16 814 человек. В Эстонии от Covid-19 привиты 64 508 человек, две дозы вакцины получили 27 277 человек. Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 125 518 человек, двумя дозами - 68 651 человек.

"Достичь коллективного иммунитета, когда 70% населения привито от Covid-19, до середины года нет шансов. Эта цель более реальна к концу лета - в августе или сентябре", - заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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В таком составе ждем вас каждую среду в 18:00 на портале RUS TVNET и на нашей страничке в Facebook.

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