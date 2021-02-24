Кто вам платит? ⟩ Туризм & торговля - сколько еще "потерпеть?" Дискуссия в прямом эфире

Помимо этого, представители отраслей призывают восстановить возможность бизнес-туристам приезжать в страну на срок до 72 часов без требования самоизоляции, применяя тестирование. Без этого жизненно важного шага пропадают варианты для восстановления экономики и привлечения инвестиций, что несоразмерно с маловероятным риском заражения этих путешественников.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании правительства во вторник заявил, что вопрос о возобновлении поездок после пандемии Covid-19 требует решений на общеевропейском уровне.

Ситуация в торговле

Во вторник, 23 февраля, Кабинет министров концептуально поддержал предложение Минэкономики разрешить с 1 марта работу магазинов площадью до 300 квадратных метров, но окончательное решение будет принято на заседании правительства в четверг, 25 февраля. В таких магазинах одновременно смогут находиться не более 12 человек.

"Это означает, что смогут возобновить работу многие магазины в регионах, а также магазины, которые не работали уже четыре месяца, но спрос на их товары высок.

Это, например, магазины бывшей в употреблении одежды, детской одежды, техники, в том числе лесозаготовительной и тракторной, магазины автозапчастей", - сказал министр.

Смягчение ограничений не будет распространяться на крупные торговые центры и большие магазины строительных и бытовых товаров, где остаются в силе списки разрешенных товаров и заказ товаров дистанционно с возможностью получить их в магазине или с доставкой.

По словам президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, в результате смогут открыться от 2000 до 3000 магазинов, в которых работают 4000-7000 человек. Большинство таких магазинов находятся не в столице.

Добавим, что 19 февраля латвийские торговые центры - в том числе Origo, Alfa, Domina Shopping, Spice, Mols, Galerija Centrs, Galleria Riga - и Альянс девелоперов недвижимости (NĪAA) начали акцию "Белый флаг". "Мы подошли к черте, когда торговые центры больше не смогут продолжать работу", - говорится в сообщении NĪAA.

Управляющий сетью магазинов Depo компании Depo DIY Андрис Козловскис в свою очередь напомнил, что торговля работает в условиях ограничений с 6 ноября 2020 года, но данные о распространении коронавируса не подтверждают, что заболеваемости способствовали открытые магазины. По мнению представителя Depo, правительство в ограничении Covid-19 концентрируется на сферах, которые не влияют на заболеваемость.

Ситуация с Covid-19

В понедельник, 22 февраля, было сделано 12 678 тестов на Covid-19, выявлено 669 новых случаев - доля положительных результатов составила 5,3%. На 23 февраля общее количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 854 до 830 человек, 82 из них - в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе британский штамм выявлен уже в 8% секвенированных образцов. На шестой неделе года - с 8 по 14 февраля - британский штамм был обнаружен в 3,1% случаев, тогда как в первую неделю февраля - в 1%.

Прогнозируется, что из-за распространения нового штамма коронавируса в течение 4-6 недель в Латвии в три раза может увеличиться число госпитализаций пациентов с Covid-19 (приблизится к 3000).

Пока двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 502,9 случая на 100 000 населения.

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 30 753 человека, обе дозы - 16 814 человек. В Эстонии от Covid-19 привиты 64 508 человек, две дозы вакцины получили 27 277 человек. Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 125 518 человек, двумя дозами - 68 651 человек.

"Достичь коллективного иммунитета, когда 70% населения привито от Covid-19, до середины года нет шансов. Эта цель более реальна к концу лета - в августе или сентябре", - заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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