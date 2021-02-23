Банк Латвии предупреждает о приближении к слишком высокому уровню бюджетного дефицита.

Во вторник на заседании правительства и совета по кризисному управлению Минфин предоставил информацию о бюджетной программе "Средства на непредвиденные случаи" и макроэкономической ситуации в стране.

По прогнозам Минфина, дефицит бюджета в 2021 году может увеличиться с запланированных 1,2 млрд евро, что составляет 3,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), до 2,9 млрд евро, или 9,4% от ВВП.

Советник Банка Латвии Эдвард Кушнерс, комментируя прогнозы Минфина, отметил, что прогнозируемый уровень государственного долга в размере 50% от ВВП допустим, но прогнозируемый дефицит бюджета в период, когда экономика растет, слишком велик.

"Из тех денег, которые мы тратим, свыше каждого четвертого евро - заемные деньги.

У Латвии рекордно высокий дефицит бюджета в размере 9,6% от ВВП был в 2009 году, после самого серьезного экономического кризиса", - сказал Кушнерс.

Представитель Банка Латвии отметил, что во время кризиса из-за "Covid-19" есть отрасли, которые развиваются, а есть простаивающие. По мнению центрального банка, в настоящее время экономику не нужно разогревать, а необходимо обеспечить целенаправленную поддержку пострадавших предприятий и готовиться к моменту, когда экономика вновь будет развиваться.