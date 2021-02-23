Нарушения ограничений в основном связаны с "дружескими тусовками в машинах"

Он сообщил, что на прошлой неделе Госполиция выявила 1225 нарушений, из которых 752 были связаны с нарушением ограничений на собрания.

По словам Рукса, нарушения на собрания в основном были выявлены, когда жители нескольких домохозяйств передвигались на одном автомобиле.

В 215 случаях люди были оштрафованы за то, что не заполнили анкету в системе Covidpass.

Комментируя наиболее частые нарушения, Рукс отметил, что

нарушения в основном связаны с "дружескими тусовками в машинах", скоплением молодежи на заправках и других местах. 1