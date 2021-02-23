Вт, 23.02.2021
Общий принцип заключается в том, что мы постепенно смягчаем ограничения, но, если мы увидим ухудшение, ограничения придется быстро возобновить. Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
1 мин для прочтения

Нарушения ограничений в основном связаны с "дружескими тусовками в машинах"

Иллюстративное фото ФОТО: StrDr stock, Shutterstock.

Чаще всего меры эпидемиологической безопасности нарушаются во время "дружеских тусовок в машинах", сообщил во вторник, 23 февраля, глава Государственной полиции (VP) Арманд Рукс на совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению.

Он сообщил, что на прошлой неделе Госполиция выявила 1225 нарушений, из которых 752 были связаны с нарушением ограничений на собрания.

По словам Рукса, нарушения на собрания в основном были выявлены, когда жители нескольких домохозяйств передвигались на одном автомобиле.

В 215 случаях люди были оштрафованы за то, что не заполнили анкету в системе Covidpass.

Комментируя наиболее частые нарушения, Рукс отметил, что

нарушения в основном связаны с "дружескими тусовками в машинах", скоплением молодежи на заправках и других местах.

Рукс пришел к выводу, что большинство нарушителей мер эпидемиологической безопасности - молодые люди, но ограничения нарушают и люди других возрастных групп.

Последние новости

НАВЕРХ
Back