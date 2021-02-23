Новые решения правительства и замерзший Ниагарский водопад. Все, что вы могли пропустить 23 февраля
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Сегодня на совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация и изменение некоторых ограничений.
Новые решения:
Коронавирус:
Другие события дня:
Немного новостей, чтобы отвлечься: