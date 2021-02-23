Вт, 23.02.2021
Общий принцип заключается в том, что мы постепенно смягчаем ограничения, но, если мы увидим ухудшение, ограничения придется быстро возобновить. Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Новые решения правительства и замерзший Ниагарский водопад. Все, что вы могли пропустить 23 февраля
1
2 мин для прочтения

Новые решения правительства и замерзший Ниагарский водопад. Все, что вы могли пропустить 23 февраля

ФОТО: Rus.TVNET

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

Сегодня на совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация и изменение некоторых ограничений.

Новые решения:

  • С 1 марта будут разрешены услуги парикмахеров, мастеров маникюра, педикюра и подологов.
  • С 1 марта могут разрешить работать всем небольшим магазинам.
  • Обучение младших классов на месте смогут возобновить самоуправления с двухнедельным кумулятивным показателем заболеваемости до 220 случаев.
  • С марта можно будет проводить индивидуальные фотосессии на открытом воздухе.
  • С марта можно будет проводить похороны и в помещении.

Коронавирус:

  • За сутки подтверждено 669 новых случаев Covid-19, самый молодой умерший - моложе 40.
  • Госпитализированы 84 пациента.
  • Прогноз: в течение 4-6 недель количество госпитализаций может увеличиться в три раза.
  • "Мы стоим на пороге ужасного цунами?" В Латвии учащаются случаи заболевания британским штаммом Covid-19.
  • Павлютс: коллективного иммунитета от Covid-19 в Латвии можно достичь в августе или сентябре.
  • Темпы вакцинации в Латвии продолжают расти.
  • Завтра в Латвию прибудут 8400 вакцин Moderna.
  • Оказание неотложной медицинской помощи ограничено в трех больницах.
  • Каждую неделю Covid-19 выявляется примерно у восьми работников индустрии красоты.
  • Covid-19: в Эстонии 962 новых случая, в Литве - 482.
  • Почти треть инфицированных Covid-19 испытывают симптомы даже спустя 9 месяцев.

Другие события дня:

  • Минэкономики предлагает пять вариантов полного возобновления торговли во время ЧС.
  • Кариньш: для возобновления поездок нужно искать решения на общеевропейском уровне.
  • Нарушения ограничений в основном связаны с "дружескими тусовками в машинах".
  • Банк Латвии предупреждает о приближении к слишком высокому уровню бюджетного дефицита.
  • Зарегистрирована холдинговая компания Swedbank Baltics.
  • Минблаг: сменить получателя пособия на ребенка можно до 1 марта.
  • Латвию посетит с рабочим визитом президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
  • Осужденный Лембергс снова станет кандидатом на пост мэра Вентспилса.
  • Из-за птичьего гриппа владельцы домашних птиц должны держать их в закрытых помещениях.
  • Заведено административное дело о заседании Даугавпилсской краевой думы: депутаты были без масок.
  • В Пурвциемсе при столкновении трех автомобилей женщина получила травмы головы и спины.
  • Помощник прокурора: детей мучили по незнанию, а не злонамеренно.
  • Юлия Навальная вернулась в Россию.
  • В Эстонии автомобиль провалился в пруд: погиб мужчина и две собаки.
  • "Вы животные, мрази". Международный комитет сделал доклад о пытках женщин в Беларуси.
  • В Лондоне зарезан таксист Bolt.
  • Виновный признался в убийстве самой известной журналистки Мальты: его приговорили к 15 годам тюрьмы.
  • Политический кризис в Грузии: арестован лидер оппозиции.
  •  У принца Филиппа обнаружена инфекция, он остается в больнице.
  • Муж Вайры Вике-Фрейберги сообщил, что в прошлом году победил рак.
  • В Шотландии из больницы выписали латвийскую девочку, родившуюся на 4 месяца раньше срока.
  • Facebook и Австралия договорились: компания отменит запрет на публикацию новостей.
  • NASA опубликовало первое видео с Марса, снятое роботом Perseverance.
  • Эстонская фирма выводит на рынок чудо-устройство для очистки воздуха. Его нужно носить на шее.

Немного новостей, чтобы отвлечься:

  • Анна Седокова опубликовала снимок из Риги
  • В США замерз Ниагарский водопад
  • Новый сериал о наркобизнесе в Латвии
  • Если Олимпиада состоится... Как выглядят олимпийские объекты в Токио.

Последние новости

НАВЕРХ
Back