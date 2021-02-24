Ср, 24.02.2021
Очевидно, что-то делается неправильно. Заболеваемость по-прежнему высока и снижается очень медленно. Это только показывает, что правительство, вводя ограничения, все время концентрировалось на местах, которые не способствуют заболеваемости, вводило неадекватные ограничения, бесполезно подавляя торговлю непродовольственными товарами и экономику в целом. Андрис Козловскис, председатель правления владельца сети магазинов Depo Depo DIY
Андрис Козловскис, председатель правления владельца сети магазинов Depo Depo DIY
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Стали известны все участники плей-офф КХЛ

Хоккеисты "Йокерита" ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Во вторник, 23 февраля, определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Регулярный чемпионат завершится 27 февраля.

Последним участником плей-офф стал московский "Спартак", который гарантировал себе восьмое место в Западной конференции после поражения "Витязя" от "Йокерита" (2:3).

Таким образом, от Запада в плей-офф вышли ЦСКА, "Динамо" Москва, "Локомотив", СКА, "Йокерит", "Динамо" Минск и "Спартак".

От Востока: "Ак Барс", "Авангард", "Металлург", "Салават Юлаев", "Трактор", "Барыс", "Автомобилист", "Торпедо".

Кубок Гагарина-2021 стартует 2 марта.

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