Стали известны все участники плей-офф КХЛ
Во вторник, 23 февраля, определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Регулярный чемпионат завершится 27 февраля.
Во вторник, 23 февраля, определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Регулярный чемпионат завершится 27 февраля.
Последним участником плей-офф стал московский "Спартак", который гарантировал себе восьмое место в Западной конференции после поражения "Витязя" от "Йокерита" (2:3).
Таким образом, от Запада в плей-офф вышли ЦСКА, "Динамо" Москва, "Локомотив", СКА, "Йокерит", "Динамо" Минск и "Спартак".
От Востока: "Ак Барс", "Авангард", "Металлург", "Салават Юлаев", "Трактор", "Барыс", "Автомобилист", "Торпедо".
Кубок Гагарина-2021 стартует 2 марта.