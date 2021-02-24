Перекресток в самом сердце Риги, где легко можно стать жертвой мошенника

"На перекрестке у меня за спиной не особо понятно, как проехать. Те, кто едет с улицы Бривибас, здесь могут только совершать поворот налево, и нужно отметить, что, в принципе, с левой крайней и средней полосы можно сворачивать на любую их трех полос бульвара Райниса. Эта ситуация обычно вызывает конфликт по поводу занятия средней полосы", - поясняет специалист по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

На этом перекрестке регулярно возникают обоснованные опасения по поводу случаев мошенничества. Водители, которые едут по средней полосе бульвара Бривибас, осуществляя поворот на бульвар Райниса, часто занимают среднюю полосу, и, как видно, все водители, которые едут по левой полосе и хотят направиться в сторону вокзала, также занимают среднюю полосу, и здесь начинаются проблемы.

Оскар Ирбитис ФОТО: Скриншот видео

"Посреди перекрестка, когда начинаются маневры, начинает работать принцип правой руки, и, в принципе, тот, кто едет со средней полосы, имеет преимущество и может занять любую полосу, проезжая под носом у тех, кто находится на левой крайней полосе на улице Бривибас. Это одно из тех мест, которые очень подходят для реализации случаев мошенничества", - говорит Ирбитис.

Ежегодно страховщикам приходится сталкиваться с несколькими десятками случаев мошенничества, когда аварии вызывали специально.

Есть водители, которые отправляются на улицы как на работу, чтобы вызвать аварию и позднее взыскать деньги со страховщиков. Точной информации, какая сумма таким образом выманивается, нет, однако речь идет о десятках тысяч евро. 13

Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс передаче 4.studija рассказал, что в Риге есть несколько мест, где мошенничество происходит регулярно. Например, часто осознанно совершаются аварии на перекрестке улиц Дзелзавас и Стирну, а также на Мукусальском кольце.

Янис Абашинс ФОТО: Ekrānuzņēmums no 4.studijas sižeta

Впрочем, нужно отметить, что не все и не всегда являются мошенниками. По словам Абашинса, обычно подозрения вызывают более редкие машины, которых на наших улицах очень мало. Представитель страховщиков добавляет, что обычно мошенники хорошо знают правила дорожного движения и в их границах аккуратно как бы подъезжают спереди. Так как сами они невиновны, расходы на ремонт приходится покрывать страховщикам, однако деталей для редких машин приходится ждать долго, и мошенник говорит "платите мне деньгами", а затем осуществляет ремонт не в сервисе, а где-нибудь в гараже.

Самое печальное в таких ситуациях - это то, что мошенников выцепить сложно, так как закон на их стороне. Впрочем, страховщики надеются, что установленные в машинах камеры, а также слишком частое появление одного человека в базе данных страховщиков помогут мошенников со временем вычислить.