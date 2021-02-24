Ср, 24.02.2021
Пожилые люди, получающие 1000 или даже 2000 евро в месяц, скорее всего, имеют достаточно средств, в то время как поддержка получателей небольших и очень маленьких пенсий очень необходима. Айя Барча, председатель LPF
Айя Барча, председатель LPF
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Во вторник прививки от Covid-19 получили более 2100 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Во вторник прививки от Covid-19 получили 2116 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

2085 человек получили первую дозу вакцины, 31 завершил вакцинацию от Covid-19.

За последние семь дней первую или вторую дозу вакцины получили 10 204 человека, что составляет в среднем 1458 человек в день.

В целом с начала вакцинации прививки сделаны 32 990 лицам, в том числе 16 844 человека вакцинацию полностью завершили. Это составляет около 0,89% населения страны.

 

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