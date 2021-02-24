Во вторник прививки от Covid-19 получили более 2100 человек
Во вторник прививки от Covid-19 получили 2116 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.
Во вторник прививки от Covid-19 получили 2116 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.
2085 человек получили первую дозу вакцины, 31 завершил вакцинацию от Covid-19.
За последние семь дней первую или вторую дозу вакцины получили 10 204 человека, что составляет в среднем 1458 человек в день.
В целом с начала вакцинации прививки сделаны 32 990 лицам, в том числе 16 844 человека вакцинацию полностью завершили. Это составляет около 0,89% населения страны.