Кариньш: если ситуация с Covid-19 ухудшится, не исключен более жесткий карантинный режим

Премьер напомнил, что во вторник большинство министров на заседании правительства достигли договоренности об открытии маленьких магазинов, несмотря на то, что эпидемиологи предупреждают о распространении в Латвии британского штамма Covid-19.

Как отметил Кариньш, важен вопрос о том, кто возьмет на себя ответственность, если смягчение ограничений приведет к росту заболеваемости. По мнению премьера, правильнее было бы действовать постепенно и не спешить со смягчением сразу нескольких ограничений.

Если ситуация с Covid-19 ухудшится, не исключен более жесткий карантинный режим.

"Если мы сейчас постепенно все открываем, как того хочет большинство правительства, велика вероятность, что правительство вновь будет вынуждено все закрывать", 134

- сказал Кариньш.

Напомним, во вторник Кабинет министров концептуально одобрил предложение Министерства экономики позволить работать торговым местам площадью до 300 кв. метров, однако окончательно решение будет принято на заседании правительства в четверг.