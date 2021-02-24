Кариньш: если ситуация с Covid-19 ухудшится, не исключен более жесткий карантинный режим

Премьер напомнил, что во вторник большинство министров на заседании правительства достигли договоренности об открытии маленьких магазинов, несмотря на то, что эпидемиологи предупреждают о распространении в Латвии британского штамма Covid-19.
Как отметил Кариньш, важен вопрос о том, кто возьмет на себя ответственность, если смягчение ограничений приведет к росту заболеваемости. По мнению премьера, правильнее было бы действовать постепенно и не спешить со смягчением сразу нескольких ограничений.
Если ситуация с Covid-19 ухудшится, не исключен более жесткий карантинный режим.
"Если мы сейчас постепенно все открываем, как того хочет большинство правительства, велика вероятность, что правительство вновь будет вынуждено все закрывать",
Напомним, во вторник Кабинет министров концептуально одобрил предложение Министерства экономики позволить работать торговым местам площадью до 300 кв. метров, однако окончательно решение будет принято на заседании правительства в четверг.
Планируется, что торговые места с индивидуальным входом площадью до 300 кв. метров могут быть открыты с понедельника, 1 марта.