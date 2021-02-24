Ср, 24.02.2021
Мы находимся в ситуации, когда новый штамм распространяется очень сильно. Если мы будем действовать неосторожно, мы сделаем стране еще хуже. Юрий Перевощиков
Юрий Перевощиков
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Кариньш: если ситуация с Covid-19 ухудшится, не исключен более жесткий карантинный режим

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Если заболеваемость Covid-19 в Латвии не снизится, можно достаточно уверенно прогнозировать запрет на различные услуги, сказал в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Премьер напомнил, что во вторник большинство министров на заседании правительства достигли договоренности об открытии маленьких магазинов, несмотря на то, что эпидемиологи предупреждают о распространении в Латвии британского штамма Covid-19.

Как отметил Кариньш, важен вопрос о том, кто возьмет на себя ответственность, если смягчение ограничений приведет к росту заболеваемости. По мнению премьера, правильнее было бы действовать постепенно и не спешить со смягчением сразу нескольких ограничений.

Если ситуация с Covid-19 ухудшится, не исключен более жесткий карантинный режим.

"Если мы сейчас постепенно все открываем, как того хочет большинство правительства, велика вероятность, что правительство вновь будет вынуждено все закрывать", 

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- сказал Кариньш.

Напомним, во вторник Кабинет министров концептуально одобрил предложение Министерства экономики позволить работать торговым местам площадью до 300 кв. метров, однако окончательно решение будет принято на заседании правительства в четверг.

Планируется, что торговые места с индивидуальным входом площадью до 300 кв. метров могут быть открыты с понедельника, 1 марта.

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