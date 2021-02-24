Гольфист Тайгер Вудс попал в тяжёлую аварию. Ему сделали операцию

Как сообщает полиция Лос-Анджелеса, в результате ДТП внедорожник, которым управлял спортсмен, перевернулся и получил сильные повреждения. Сотрудникам спасательных служб пришлось использовать гидравлические ножницы, чтобы извлечь Вудса из автомобиля.

После этого 45-летний гольфист был доставлен в больницу, где ему провели операцию. Гольфист получил серьёзные повреждения правой ноги, включая открытые переломы.

Tiger Woods was injured in a vehicle rollover in Los Angeles County, authorities said https://t.co/9uqWcOfQjE pic.twitter.com/J4PexlqaPn — Bloomberg (@business) February 23, 2021

В данный момент Вудс находится в сознании, говорит с окружающими и проходит восстановление в своей больничной палате.

Причины происшествия пока неизвестны, однако сообщалось, что он единственный участник ДТП. По словам заместителя шерифа округа Карлоса Гонсалеса, Вудс был в сознании и пытался выбраться из машины, но его сильно зажало. Также сообщается, что спортсмен мог назвать своё имя и понимал, что происходит.

По словам видевших его полицейских и спасателей, было непохоже, что спортсмен находился под воздействием каких-либо веществ или алкоголя. Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва отметил, что ДТП произошло на сложном участке дороги, где часто случаются аварии.

Тайгер Вудс считается одним из лучших гольфистов в истории. Американец провёл рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге. На его счету 15 побед на турнирах "Большого шлема".