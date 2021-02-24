Ср, 24.02.2021
Очевидно, что-то делается неправильно. Заболеваемость по-прежнему высока и снижается очень медленно. Это только показывает, что правительство, вводя ограничения, все время концентрировалось на местах, которые не способствуют заболеваемости. Андрис Козловскис, Depo DIY
Андрис Козловскис, Depo DIY
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Covid-19: 983 новых случая за сутки, скончались 17 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 983 новых случая Covid-19, скончались 17 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • семь человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние сутки был сделан 12 591 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 7,8%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 502,5 случая. За все время в Латвии Covid-19 заболели 83 445 человек, умерли 1587 человек.

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