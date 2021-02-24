Covid-19: 983 новых случая за сутки, скончались 17 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 983 новых случая Covid-19, скончались 17 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 983 новых случая Covid-19, скончались 17 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:
За последние сутки был сделан 12 591 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 7,8%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 502,5 случая. За все время в Латвии Covid-19 заболели 83 445 человек, умерли 1587 человек.