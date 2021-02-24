Covid-19: 983 новых случая за сутки, скончались 17 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

семь человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние сутки был сделан 12 591 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 7,8%.