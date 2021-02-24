Павлютс пока не может подтвердить информацию о сокращении поставок вакцин AstraZeneca

Министр проконсультировался со специалистами и пришел к выводу, что произошло недоразумение - возможно, прозвучавшая информация была ошибочной. Не исключено, что поставки уменьшатся, но их сокращение не будет столь большим, как сообщалось вчера.

Во вторник источник в органах ЕС сообщил агентству Reuters, что поставки вакцин AstraZeneca могут быть меньше 50% предусмотренных договором, что осложнит выполнение плана Европейской комиссии привить к концу лета 70% взрослого населения ЕС.

Чиновник ЕС, который участвует в переговорах с AstraZeneca, сообщил, что поставки вакцин этой компании во втором квартале будут меньше 90 млн доз, тогда как договором предусмотрено 180 млн доз.