Ср, 24.02.2021
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Айя Барча, председатель LPF
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От двух до четырех недель. Глава NMPD рассказала о третьей волне Covid-19

Больничный коридор. Иллюстрация ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Третья волна вспышки Covid-19 ожидается в течение двух-четырех недель, в результате чего на Пасху нагрузка на больницы может быть вдвое больше, чем на Рождество, сообщила в Twitter директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле, пишет агентство LETA.

"Мы возобновили мероприятия повышенной готовности. Ясно, что третья волна ожидается в течение двух-четырех недель", - сказала Ципуле. По ее словам, нагрузка на больницы на Пасху может быть двое выше, чем на Рождество, так как в результате распространения британского штамма Covid-19 в Латвии будет развиваться тот же сценарий, что и в других странах Европы.

В этой связи и главный инфекционист Минздрава Уга Думпис указал в Twitter, что дальнейшее распространение британского варианта Covid-19 и его скорое доминирование в Латвии кажется ему неизбежным.

"Опыт Канады, Израиля, Дании и Великобритании показывает, что это означает больше вспышек в детсадах и школах",

- пояснил инфекционист, добавив, что с этим придется считаться, облегчая ограничения.

Напомним, руководитель Центра медицины катастроф NMPD Дита Хейберга во вторник на заседании правительства рассказала, что сейчас допускается, что в связи с распространением британского штамма Covid-19 количество госпитализированных с коронавирусом больных в Латвии может утроиться.

"Этот вызов, который создает новый штамм, будет очень сложным для наших мощностей", - отметила Хейберга.

Это означает, что число госпитализированных с Covid-19 пациентов может быть даже более чем в два раза выше, чем на пике в январе, когда число ковидных пациентов в больницах превышало 1200.

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