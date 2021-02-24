От двух до четырех недель. Глава NMPD рассказала о третьей волне Covid-19

"Мы возобновили мероприятия повышенной готовности. Ясно, что третья волна ожидается в течение двух-четырех недель", - сказала Ципуле. По ее словам, нагрузка на больницы на Пасху может быть двое выше, чем на Рождество, так как в результате распространения британского штамма Covid-19 в Латвии будет развиваться тот же сценарий, что и в других странах Европы.

В этой связи и главный инфекционист Минздрава Уга Думпис указал в Twitter, что дальнейшее распространение британского варианта Covid-19 и его скорое доминирование в Латвии кажется ему неизбежным.

"Опыт Канады, Израиля, Дании и Великобритании показывает, что это означает больше вспышек в детсадах и школах", 18

- пояснил инфекционист, добавив, что с этим придется считаться, облегчая ограничения.

Напомним, руководитель Центра медицины катастроф NMPD Дита Хейберга во вторник на заседании правительства рассказала, что сейчас допускается, что в связи с распространением британского штамма Covid-19 количество госпитализированных с коронавирусом больных в Латвии может утроиться.

"Этот вызов, который создает новый штамм, будет очень сложным для наших мощностей", - отметила Хейберга.