Например, витамин B12 необходим для деления клеток. Тиамин важен для сердца, B6 - для состава крови, тиамин и рибофлавин - для нервов. Так можно продолжать бесконечно, потому, что все влияет на все. Если, не хватает какого либо вещества, это может вызвать скрытую цепную реакцию, последствия которой мы заметим только спустя годы.

Конечно, уровень этих веществ, в крови, можно определить в лаборатории, но цена полного анализа будет измеряться сотнями. Но иногда достаточно прислушаться к предупреждающим сигналам, посылаемым самим организмом, чтобы понять, что стоит восполнить запасы питательных веществ, в своем организме.

Тревожные сигналы организма.

Слишком красный язык, мышечная боль или снижение чувствительности ног может быть признаком дефицита витамина B1, если язык слишком гладкий, блестящий или чувствуется онемение или покалывание, это может быть признаком дефицита витамина B12. Потрескавшиеся уголки губ, жирная кожа могут указывать на дефицит витамина В2 или В6. На дефицит витамина B6 также могут указывать судороги в ногах, а жжение в ногах может быть признаком дефицита витамина B3. Так же слабость в ногах и покалывание может сигнализировать о нехватки витамина В12.