О вероятности более серьезных ограничений заявил и Павлютс

"Я призываю коллег по правительству с большой осторожностью принимать решения о смягчении ограничений в отдельных отраслях, так как пока я и премьер-министр Кришьянис Кариньш в этом вопросе были одиноки", - сказал министр.

Павлютс отметил, что более заразные разновидности вируса в Латвии уже распространяются.

"Поэтому следует считаться с тем, что мы можем оказаться в ситуации, когда придется принимать решения о еще более жестких ограничениях и вновь закрывать открытые отрасли", - предупредил министр.

Как сообщалось, на прошлой неделе из 96 секвенированных образцов Covid-19 8% составил британский штамм вируса.

По словам эпидемиолога Юрия Перевощикова, нельзя исключать возможность того, что примерно через четыре недели этот штамм будет доминировать в Латвии. По наблюдениям в других странах, распространенность британского штамма удваивается каждые две недели.

Так, на шестой неделе года - с 8 по 14 февраля - британский штамм был обнаружен в 3,1% случаев, тогда как в первую неделю февраля - в 1%.

Случаи местной передачи этого штамма выявлены в Даугавпилсе, Резекне, Добельском крае и Риге. Из всех случаев, выявленных на данный момент, семь были завозными, а пять - местными.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее на заседании правительства заявил, что, по расчетам, британский штамм Covid-19 будет доминировать в Латвии уже в начале апреля. "Правильно ли я понимаю, что мы стоим на пороге ужасного цунами?" - спросил Кариньш.

Перевощиков ответил, что, судя по распространению британского штамма в других странах, премьер прав, но нужно также учитывать, что, например, в Бельгии и Великобритании заболеваемость уже намного ниже, а в Латвии она высока. Поэтому исходная позиция другая, добавил эпидемиолог.

"Наше исходное положение хуже - об этом нужно сказать очень четко. Мы находимся в ситуации, когда новый штамм распространяется очень сильно. Если мы будем действовать неосторожно, мы сделаем стране еще хуже",

- выразил свое беспокойство Кариньш.