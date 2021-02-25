"Реал" с трудом обыграл "Аталанту", играя в большинстве

Аталанта - Реал Мадрид 0:1

Встреча проходила на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо и завершилась победой испанской команды с минимальным счётом. Стоит отметить, что к перерыву итальянская команда осталась без двух игроков стартового состава - на 17-й минуте прямую красную карточку получил Ремо Фройлер, а на 30-й минуте повреждение получил нападающий Дуван Сапата, вместо которого на поле вышел Марио Пашалич.

Второй тайм полностью прошёл под диктовку "Реала", а "Аталанта" вынуждена была играть от обороны. Тем не менее, голевых моментов у ворот хозяев возникало мало и счёт был открыт лишь на 86-й минуте - автором гола стал защитник Ферлан Менди.

Боруссия Мёнхенгладбах - Манчестер Сити 0:2

Этот матч из-за пандемии коронавируса состоялся в Будапеште на "Пушкаш Арене", а победу в нём уверенно одержали футболисты "Манчестер Сити". Счёт на 29-й минуте открыл защитник Бернарду Силва, а на 65-й минуте он же стал автором голевой передачи на Габриэла Жезуса, который в борьбе протолкнул мяч в сетку ворот, установив окончательный счёт матча.

Ответный матч 1/8 финала состоится 16 марта и пока предполагается, что он пройдёт на стадионе "Этихад" в Манчестере.