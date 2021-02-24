Домашние матчи "Йокерита" в плей-офф пройдут на аренах соперников

Сообщается, что в связи с пандемией и ограничениями на пересечение границ, клуб совместно с лигой проводил консультации на тему проведения матчей плей-офф и минимизации проблем, связанных с пребыванием в Финляндии, соперников "Йокерита".

"Плей-офф - это испытание не только для самих игроков, но и логистических служб клубов. В любой момент серия может вернуться на площадку соперника на пятый, шестой или седьмой матчи, а в условиях пандемии и ограничений работа в данном направлении стала бы вдвойне сложной.

Мы благодарны "Йокериту" за такое непростое решение, уверены, что команда будет чувствовать себя в России как дома и покажет свой лучший хоккей. Надеемся, что в следующем сезоне команда сможет, как и раньше, играть на переполненной "Хартвалл Арене", - сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Отметим, что с конца ноября 2020 года "Йокерит" проводит домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ в Хельсинки без зрителей.