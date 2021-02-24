В Германии за неделю температура воздуха поднялась на 42 градуса
В Германии в течение недели - с 14 по 21 февраля - температура воздуха выросла на 41,9% градуса, сообщает THe Local со ссылкой на Метеорологическую службу Германии.
В Германии в течение недели - с 14 по 21 февраля - температура воздуха выросла на 41,9% градуса, сообщает THe Local со ссылкой на Метеорологическую службу Германии.
Еще никогда в истории метеонаблюдений температура воздуха не повышалась так быстро в течение семи дней.
На станции наблюдения за погодой в Геттингене 14 февраля было зарегистрировано -23,8 градуса по Цельсию, а уже 21 февраля температура воздуха там составляла +18,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, повышение составило 41,9 градуса.
Прошлый такой рекорд был зарегистрирован в мае далекого 1880 года. Тогда температура воздуха за семь дней поднялась на 41 градус.
На севере Германии в понедельник были зафиксированы два рекорда зимней жары.
В Квикборне, земля Шлезвиг-Гольштейн, температура воздуха достигла 18,9 градуса по Цельсию, превзойдя предыдущий рекорд в 17,8 градуса по Цельсию, зарегистрированный два года назад.
В свою очередь, в Гамбурге в понедельник столбик термометра поднялся до 21,1 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд в 18,1 градуса был зафиксирован год назад, сообщил представитель Метеорологической службы Германии.
С начала метеорологических наблюдений еще никогда зимой температура воздуха в Гамбурге не превышала отметку в +20 градусов.
Метеорологи прогнозируют, что теплая погода будет держаться в Германии всю неделю, в среду столбик термометра в Берлине и Кельне поднимется до +19 градусов, но в конце недели снова станет холоднее.