Ср, 24.02.2021
Очевидно, что-то делается неправильно. Заболеваемость по-прежнему высока и снижается очень медленно. Это только показывает, что правительство, вводя ограничения, все время концентрировалось на местах, которые не способствуют заболеваемости. Андрис Козловскис, Depo DIY
Андрис Козловскис, Depo DIY
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Левитс: если ситуация с Covid-19 ухудшится, придется требовать отставки отдельных министров

Эгил Левитс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Если после смягчения ограничений показатели заболеваемости Covid-19 увеличатся, премьер-министру придется потребовать отставки отдельных министров, заявил после встречи с премьером Кришьянисом Кариньшем президент Эгил Левитс.

По словам президента, ситуация в правительстве с принятием решений и кризисным управлением неудовлетворительна. Недопустимо, когда министры выступают в качестве лоббистов своей отрасли. Левитс подчеркнул, что Кабинет министров - орган, который должен принимать решения по стране в целом, а не по отдельным секторам.

"Каждый сектор продвигает свои вопросы, в данном случае - снятие ограничений независимо от последствий для государства",

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- сказал Левитс.

Он добавил, что решение о смягчении ограничений должно учитывать эпидемиологическую ситуацию и мнение экспертов, которые ясно предупредили, что смягчение ограничений вызовет серьезный кризис в системе здравоохранения.

"Если все же такие решения принимаются на основе предложений отдельных министров, то в случае, если уровень заболеваемости вырастет, эти министры должны взять на себя личную ответственность", - заявил президент.

Напомним, во вторник Кабинет министров концептуально одобрил предложение Министерства экономики позволить работать торговым местам площадью до 300 кв. м, однако окончательно решение будет принято на заседании правительства в четверг.

Планируется, что торговые места площадью до 300 кв. м с индивидуальным входом могут быть открыты с понедельника, 1 марта.

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