Левитс: если ситуация с Covid-19 ухудшится, придется требовать отставки отдельных министров

По словам президента, ситуация в правительстве с принятием решений и кризисным управлением неудовлетворительна. Недопустимо, когда министры выступают в качестве лоббистов своей отрасли. Левитс подчеркнул, что Кабинет министров - орган, который должен принимать решения по стране в целом, а не по отдельным секторам.

"Каждый сектор продвигает свои вопросы, в данном случае - снятие ограничений независимо от последствий для государства", 78

- сказал Левитс.

Он добавил, что решение о смягчении ограничений должно учитывать эпидемиологическую ситуацию и мнение экспертов, которые ясно предупредили, что смягчение ограничений вызовет серьезный кризис в системе здравоохранения.

"Если все же такие решения принимаются на основе предложений отдельных министров, то в случае, если уровень заболеваемости вырастет, эти министры должны взять на себя личную ответственность", - заявил президент.

Напомним, во вторник Кабинет министров концептуально одобрил предложение Министерства экономики позволить работать торговым местам площадью до 300 кв. м, однако окончательно решение будет принято на заседании правительства в четверг.