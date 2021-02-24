KNAB проводит процессуальные действия на территории Вентспилсского самоуправления

Чтобы не влиять на ход расследования, KNAB не предоставляет дополнительных комментариев на данной стадии процесса.

В Вентспилсской городской думе агентству LETA подтвердили, что KNAB в среду проводит уголовно-процессуальные действия на территории Вентспилсского самоуправления в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

В думе уточнили, что эти действия KNAB не связаны с оглашенным 22 февраля приговором Рижского окружного суда по делу мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Чтобы не влиять на ход следствия, Вентспилсская городская дума также отказалась от комментариев.

Напомним, в понедельник, 22 февраля, Рижский окружной суд приговорил к тюремному заключению на пять лет с конфискацией имущества председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Также Лембергс должен заплатить штраф в размере 20 000 евро. После оглашения приговора мэр Вентспилса был арестован в зале суда.

В срок тюремного заключения Лембергсу будет зачислено время, проведенное в тюрьме и под домашним арестом - с 14 марта по 10 июля 2007 года и с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года. Суд постановил, что Лембергс должен выплатить крупные денежные суммы нескольким потерпевшим.

По части обвинений Лембергс был оправдан.