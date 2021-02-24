Как большая политика и силовики вмешались в работу детского хосписа в Беларуси

Чтобы выйти из дома с 15-летним сыном Тимофеем, Татьяна Тодрик сначала спускает с третьего этажа коляску, затем сына на руках. Мальчик с ней почти одного роста, весит около сорока килограммов, но женщина справляется. У подъезда она усаживает Тимофея в социальное такси, которое уже несколько лет один-два раза в неделю отвозит их в Гродненский детский хоспис имени Святого Губерта.
Хоспис работает, несмотря на выселение из основных помещений, беспрецедентное давление на сотрудников, вынужденную эмиграцию его директора с семьей и возбужденное против нее уголовное дело.
Девять сотрудников помогают 50 детям - без копейки государственной поддержки
Под опекой хосписа имени Святого Губерта - единственного в Гродно учреждения, которое с 2008 года на общественных началах оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям - находится более 50 семей с неизлечимо больными детьми.
В 2018 году таких семей было около 90. Больных детей в городе не становится меньше, количество подопечных ограничивается лишь возможностями учреждения и проблемами с подвозом детей, говорит директор хосписа Ольга Величко.
Для семей услуги хосписа бесплатные, организация работает на благотворительные пожертвования. До конца 2020 года хоспис выполнял государственный социальный заказ по оказанию паллиативной помощи детям. Но выделенных средств едва хватало на зарплаты двум работникам - оплата труда еле-еле дотягивала до минимальной. Теперь государственного заказа нет, соответственно, нет никакой господдержки. Девять штатных работников получают зарплату за счет благотворительной помощи.
В хосписе не лечат, а снимают дискомфорт, создают условия для улучшения качества жизни тяжелобольных детей. Гродненский детский хоспис работает по принципу оказания помощи на дому и в форме дневного ухода в офисе организации. Дома посещают тех, кто не в состоянии приехать в хоспис, как, например, девочку в терминальной стадии рака.
Раньше основные помещения хосписа находились на улице Гагарина, 18, в детской поликлинике № 2. Но руководство медучреждения попросило освободить помещение, в котором во время первой волны коронавируса была организована мастерская по пошиву защитных костюмов для медиков. Тысячи сшитых волонтерами костюмов тогда раздали на благотворительных условиях.
После вмешательства в ситуацию председателя горисполкома Мечислава Гоя в июне 2020 года под мастерскую выделили помещение в урочище Пышки. Однако вскоре арендодатель разорвал договор в одностороннем порядке, в здании поменяли замки. Чтобы забрать оборудование, Ольге Величко пришлось вызывать милицию.
Далее поликлиника полностью расторгла договор аренды с хосписом - по причине эпидемиологической ситуации помещения планировали использовать для организации работы по Covid-19. Так хоспис лишился всех своих помещений.
Организация переселилась на площади, предоставленные приходом Серафима Жировичского на окраине города, где открыт Центр паллиативной помощи.
Туда 22 октября 2020-го пришли с обыском из управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. К тому моменту Ольга Величко уже уехала из Беларуси, но продолжает руководить хосписом. За неделю до этого, 16 октября, суд оштрафовал Величко, мать двоих детей, за участие в одной из акций протеста. До суда ее сутки держали в ИВС.