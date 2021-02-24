Как большая политика и силовики вмешались в работу детского хосписа в Беларуси

В декабре 2020-го в отношении Величко было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, до десяти лет лишения свободы).

Величко связывает гонения и препоны, которые власти перманентно чинят работе хосписа, с политически мотивированным преследованием в отношении персонально нее. Она входила в штаб экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, была независимым наблюдателем на президентских выборах. Наконец, Величко вошла в Совет народного доверия в Гродно и участвовала в акциях протеста.

Визиты ДФР. Пугают детей и сотрудников

Следователи из ДФР приходили и к родителям детей, которые посещают хоспис.

Психологу хосписа Елене Щёткиной также пришлось общаться с сотрудниками ДФР. Они приходили в хоспис минимум пять раз: "Визиты сотрудников ДФР осложняют нам жизнь, мешают работать".

Во время одного из таких визитов в хосписе были молодые люди 18-20 лет с инвалидностью, которые приезжают туда один-два раза в неделю:

"Для них важно выходить из дома. У нас они общаются с нами, друг с другом. Это дети с частично сохраненным интеллектом, то есть они понимали, что пришла милиция, которая что-то требует от работников хосписа. Сотрудники ДФР разговаривали на повышенных тонах, требовали информацию об аппаратах ИВЛ. И дети испугались".

Страсти вокруг ИВЛ

Основная претензия правоохранителей касается закупки аппаратов ИВЛ. Об этом Величко судит по тому, что именно аппарат ИВЛ забрали во время обыска, и по сюжету, который был показан по государственному телеканалу ОНТ.

В нем шла речь о том, что в 2017-2018 годах в рамках благотворительной акции "Дыши дома" собирались деньги на аппарат ИВЛ для семьи Даши Ковалевской, которая живет в больнице, так как нуждается в постоянной вентиляции легких. Имея аппарат ИВЛ, девочку могли бы забрать домой. В сюжете утверждается, что Ольга Величко сняла со счета собранные деньги, а якобы приобретенный на эти средства аппарат ИВЛ ребенку не подошел - девочка осталась в больнице.

Что касается денег, то, как рассказала Ольга Величко, в 2018 году хоспис собрал 7800 евро в эквиваленте и купил в Польше немецкий аппарат ИВЛ Ventilogic plus за 4700 евро, 1200 рублей пошли на техосмотр (ТО) аппарата. Остальные деньги, утверждает Величко, находятся на счете для прохождения ТО аппарата в будущем.

По поводу того, что маленькая Даша осталась в больнице, то это было решение семьи. Мама девочки Виктория Ковалевская ждет еще одного ребенка и считает, что с двумя дома не справится. "Может, я ее заберу через год, через два", - говорила Виктория ранее в комментарии для Naviny.by.

Аппарат ИВЛ, который в сюжете ОНТ назвали неподходящим для детей, хоспис отдал другому подопечному - ребенок пользуется аппаратом дома, отметила Ольга Величко.