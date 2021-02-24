Омбудсмен просит СГД найти безопасные возможности подавать декларации о доходах в бумажном виде

В бюро омбудсмена напомнили, что люди каждый год подают декларации о доходах, и для многих это важно, чтобы получить дополнительные средства.

Во время пандемии Covid-19 интерес людей к этой услуге не уменьшится. При этом центры обслуживания клиентов СГД в связи с пандемией закрыты, поэтому подать декларации можно только в системе электронного декларирования.

С одной стороны, решение СГД о закрытии центров обслуживания клиентов понятно, так же поступили в условиях пандемии и другие государственные учреждения. Однако неправильно лишать возможности подавать декларации десятки тысяч налогоплательщиков, которые не могут или не умеют пользоваться системой электронного декларирования.