Ср, 24.02.2021
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Андрис Козловскис, Depo DIY
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Омбудсмен просит СГД найти безопасные возможности подавать декларации о доходах в бумажном виде

Здание СГД ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Омбудсмен Юрис Янсонс обратился к Службе государственных доходов (СГД) с просьбой предоставить людям безопасную с эпидемиологической точки зрения возможность подать годовые декларации о доходах в СГД в бумажной форме.

В бюро омбудсмена напомнили, что люди каждый год подают декларации о доходах, и для многих это важно, чтобы получить дополнительные средства.

Во время пандемии Covid-19 интерес людей к этой услуге не уменьшится. При этом центры обслуживания клиентов СГД в связи с пандемией закрыты, поэтому подать декларации можно только в системе электронного декларирования.

С одной стороны, решение СГД о закрытии центров обслуживания клиентов понятно, так же поступили в условиях пандемии и другие государственные учреждения. Однако неправильно лишать возможности подавать декларации десятки тысяч налогоплательщиков, которые не могут или не умеют пользоваться системой электронного декларирования.

Омбудсмен направил в СГД письмо с предложением найти разумные решения, отвечающие требованиям эпидемиологической безопасности, чтобы люди могли подать декларации на бумаге.

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