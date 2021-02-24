Уволенный из-за протестов белорусский реаниматолог рассказал о жизни в Польше

Из заведующего в обычные врачи
Валерий Лыщик 12 лет проработал заведующим отделения в Гродненской университетской клинике. Его назначили на пост при открытии отделения. Свою работу в Гродно врач любил и готов вернуться, но только при смене режима.
"В начале августа я вышел из профсоюзов. Они свои функции не выполняют и не имеют никакого отношения к защите работников. Не поддержали медиков, которые выступили против насилия над мирными гражданами".
15 августа Валерий выступил на протестном митинге, который проходил на площади Ленина. Там врач рассказал о реальной ситуации с Covid-19 в городе.
В августе гродненца оклеветали в нескольких телеграм-каналах. Там выложили его адрес и контакты. Валерию про публикацию сообщили коллеги, но он старался не обращать на это внимания.
"Понятно, что был создан левый вброс, чтобы меня как-нибудь задеть и оговорить. Это такое психологическое давление на людей, которые недовольны ситуацией в стране. Я не обращал внимания на эти вбросы и просто работал".
После выборов в больнице стали появляться слухи, что Валерию не продлят контракт из-за гражданской позиции, но он продолжал работать в обычном режиме.
Осенью 2020 года на одной из акций протеста в Гродно врача задержали. Его доставили в Ленинский РОВД, но спустя два часа в милиции узнали, что задержали специалиста, и отпустили. В тот день Валерий пришел в центр города почтить память погибшего Романа Бондаренко.
"Где-то за месяц до конца 2020 года я узнал, что лишаюсь должности заведующего. Намекнули, что человек, который активно высказывается, не может быть заведующим".
В клинике контракт на должность заведующего Валерию не продлили. Ему пришлось написать заявление о том, что он хочет перейти в обычные врачи. Коллеги, когда узнали об этом, собрали более 200 подписей, чтобы специалиста восстановили в должности. Это не дало результата.
В Польше предложили зарплату в несколько раз выше
Еще около двух недель Валерий проработал в клинике. Потом ему позвонил друг и предложил работу в Польше. Коллега сказал, что ищут белорусского анестезиолога.
"Я быстро договорился о новой работе. Тем более с 1 декабря упростили трудоустройство для белорусских медиков в Польше".
Валерию предложили зарплату в несколько раз выше, чем в Беларуси. Специалист выехал из Гродно 19 декабря, за день до закрытия наземных границ.
"Я сел в машину и поехал. Поляки даже на карантин меня не сажали. Сказали, для врачей исключение, если они едут работать. Приехал в город Щитно, руководство больницы меня хорошо приняло - поселили в отеле, где я живу и сегодня".
Пока документы рассматривают в Министерстве здравоохранения, Валерия устроили на минимальный оклад в госпиталь, куда попадают больные с Covid-19.
"В работе меня все устраивает, но хочется, чтобы Министерство быстрее рассмотрело мое дело и выдало разрешение, чтобы я мог работать по специальности".