Уволенный из-за протестов белорусский реаниматолог рассказал о жизни в Польше

Чем отличается медицина в Беларуси и Польше

Валерий рассказывает, что в польских больницах больше возможностей для борьбы с Covid-19, чем в Беларуси. Там много современного оборудования, лекарств и расходных материалов, которые в Беларуси малодоступны.

"Например, в моей клинике 70 коек и столько же аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Гродно только в реанимации есть возможность иметь аппараты ИВЛ. Шесть коек и шесть аппаратов. Даже средства индивидуальной защиты в польских больницах практически все одноразовые. Ничего не используется повторно, кроме щитков и резиновых сапог".

Гродненец добавляет, что в Польше врач несет ответственность за пациента и поэтому есть доступ ко всем лекарствам. Он имеет право консультироваться с руководством и коллегами, но сам принимает решение.

"Да, есть стандарты, и все с этим ознакомлены. Но если врач решил так лечить, он так и будет действовать. Взял из холодильника нужное лекарство - и все. И не надо согласовывать на всех уровнях до начальника облздрава, как в Беларуси".

Еще одно отличие: в польских клиниках не надо вести бумажную историю болезни, все в электронном виде. В Гродно в университетской клинике все надо было дублировать.

"В клинике, где я работаю, доброжелательная атмосфера. Нет напряженной обстановки. Работы много, и никакого прессинга от администрации. Бросается в глаза уважительное отношение друг к другу, коллегиальность".

Зарплаты: сколько может получить врач в Польше

Валерий заметил, что за последние полгода много белорусских медиков уехали в Польшу. Он считает, если была бы возможность сразу подтверждать диплом о белорусском образовании, то уехало бы в несколько раз больше специалистов. В Польше нуждаются в первую очередь в педиатрах, анестезиологах и терапевтах.

Зарплаты медиков в Беларуси и Польше существенно отличаются, говорит Валерий. Если в Гродно он получал на своей должности около $1000, то в Польше анестезиолог может получать значительно больше.

В среднем врач-анестезиолог в Польше получает 100 злотых в час ($27). Работая 160 часов в месяц, он заработает 16 000 злотых ($4300), а при более высоких ставках - даже 20 000 злотых ($5400). Такие цифры дает портал Onet.pl. Правда, подоходный налог, который нужно отнять от этих сумм, в Польше выше - 19%, а в Беларуси - 13%. Также нужно отнять платежи на социальное страхование, которые могут достигать в месяц почти 1500 злотых ($400). Однако средняя зарплата врача без привязки к конкретной специальности в Польше значительно ниже и составляет 6000 злотых ($1600) без учета налогов. Зарплата очень зависит от формы трудоустройства: в штате со стабильным окладом либо по контракту с почасовой оплатой. Также зарплаты значительно отличаются у разных специальностей. Кроме того, в малых городах, где есть нехватка кадров, заплатят больше.