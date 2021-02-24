Ср, 24.02.2021
Мы находимся в ситуации, когда новый штамм распространяется очень сильно. Если мы будем действовать неосторожно, мы сделаем стране еще хуже. Юрий Перевощиков
Юрий Перевощиков
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Почти 10% госпитализированных с Covid-19 пациентов находятся в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В данный момент из 806 госпитализированных с Covid-19 пациентов 78 или 9,7% находятся в тяжелом состоянии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Во вторник в больницы были помещены 82 пациента с Covid-19, однако общее число госпитализированных с коронавирусом заболевших снизилось с 830 до 806.

728 из них находятся в состоянии средней тяжести, а 78 - в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 94 пациента.

Всего же с начала распространения Covid-19 в Латвии из больниц было выписано 8011 заболевших коронавирусом пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 983 новых случая Covid-19, скончались 17 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет.

За последние сутки был сделан 12 591 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 7,8%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 502,5 случая. За все время в Латвии Covid-19 заболели 83 445 человек, умерли 1587 человек.

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