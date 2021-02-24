Почти 10% госпитализированных с Covid-19 пациентов находятся в тяжелом состоянии
В данный момент из 806 госпитализированных с Covid-19 пациентов 78 или 9,7% находятся в тяжелом состоянии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В данный момент из 806 госпитализированных с Covid-19 пациентов 78 или 9,7% находятся в тяжелом состоянии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Во вторник в больницы были помещены 82 пациента с Covid-19, однако общее число госпитализированных с коронавирусом заболевших снизилось с 830 до 806.
728 из них находятся в состоянии средней тяжести, а 78 - в тяжелом состоянии.
За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 94 пациента.
Всего же с начала распространения Covid-19 в Латвии из больниц было выписано 8011 заболевших коронавирусом пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 983 новых случая Covid-19, скончались 17 инфицированных.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет.
За последние сутки был сделан 12 591 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 7,8%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 502,5 случая. За все время в Латвии Covid-19 заболели 83 445 человек, умерли 1587 человек.