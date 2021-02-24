Почти 10% госпитализированных с Covid-19 пациентов находятся в тяжелом состоянии

Во вторник в больницы были помещены 82 пациента с Covid-19, однако общее число госпитализированных с коронавирусом заболевших снизилось с 830 до 806.

728 из них находятся в состоянии средней тяжести, а 78 - в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 94 пациента.

Всего же с начала распространения Covid-19 в Латвии из больниц было выписано 8011 заболевших коронавирусом пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 983 новых случая Covid-19, скончались 17 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет.

За последние сутки был сделан 12 591 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 7,8%.