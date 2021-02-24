На якутского шамана Александра Габышева завели уголовное дело

Он предположил, что дело, вероятно, возбуждено в связи с событиями 28 января, когда домой к Габышеву приехали силовики, для того, чтобы доставить его в стационар якутского психдиспансера.

Напомним, что в марте 2019 года Габышев объявил, что отправляется в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" Путина. Осенью 2019 года на Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его задержали на территории Бурятии и доставили в Якутск, после чего признали невменяемым. В мае прошлого года его принудительно поместили в психоневрологический диспансер, где он находился до 22 июля.