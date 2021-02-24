Ср, 24.02.2021
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Андрис Козловскис, Depo DIY
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На якутского шамана Александра Габышева завели уголовное дело

Александр Габышев ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Якутии Александра Габышева, называющего себя "шаманом-воином", пишет "Медуза" со ссылкой на "МБХ медиа".

Дело возбуждено по статье 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти"),  сообщил "МБХ медиа" координатор проекта "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

Он предположил, что дело, вероятно, возбуждено в связи с событиями 28 января, когда домой к Габышеву приехали силовики, для того, чтобы доставить его в стационар якутского психдиспансера. 

Однако детали дела, по его словам, пока неизвестны.

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Напомним, что в марте 2019 года Габышев объявил, что отправляется в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" Путина. Осенью 2019 года на Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его задержали на территории Бурятии и доставили в Якутск, после чего признали невменяемым. В мае прошлого года его принудительно поместили в психоневрологический диспансер, где он находился до 22 июля.

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