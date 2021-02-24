Ср, 24.02.2021
Пожилые люди, получающие 1000 или даже 2000 евро в месяц, скорее всего, имеют достаточно средств, в то время как поддержка получателей небольших и очень маленьких пенсий очень необходима. Айя Барча, председатель LPF
Айя Барча, председатель LPF
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Отработав месяц, уволился координатор Бюро вакцинации

Вакцина Pfizer-BioNTech. Иллюстративное фото. ФОТО: TOMS KALNINS/EPA

После месяца работы в Бюро вакцинации по личным причинам уволился координатор процесса Петерис Римшс, сообщила агентству LETA представитель бюро Агнесе Стразда.

Несмотря на свое решение, Римшс верит в необходимость вакцинации, а также в безопасность и эффективность вакцины против Covid-19. "Я считаю, что команда Бюро вакцинации - это опытные профессионалы в своей области, чей вклад в процесс вакцинации необходим и со временем будет оценен по достоинству", - отметил Римшс.

Руководитель бюро Эва Юхневича сообщила, что в течение месяца под руководством Римшса был разработан процесс вакцинации пожилых людей, который послужит основой для организации вакцинации следующих приоритетных групп. Также заложена основа модели расчета спроса и предложения на вакцины, что позволит в будущем ускорить темп вакцинации. 

Юхневича поблагодарила Римшса за "работу в условиях чрезвычайно высокой интенсивности" и сообщила, что в Бюро вакцинации будут привлечены дополнительные силы. Сначала бюро оценит заявки, поданные в рамках ранее организованного отбора претендентов на работу в это учреждение. 

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