Отработав месяц, уволился координатор Бюро вакцинации

Несмотря на свое решение, Римшс верит в необходимость вакцинации, а также в безопасность и эффективность вакцины против Covid-19. "Я считаю, что команда Бюро вакцинации - это опытные профессионалы в своей области, чей вклад в процесс вакцинации необходим и со временем будет оценен по достоинству", - отметил Римшс.

Руководитель бюро Эва Юхневича сообщила, что в течение месяца под руководством Римшса был разработан процесс вакцинации пожилых людей, который послужит основой для организации вакцинации следующих приоритетных групп. Также заложена основа модели расчета спроса и предложения на вакцины, что позволит в будущем ускорить темп вакцинации.