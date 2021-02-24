В списке "ковид-безопасных" школ произошли изменения

С другой стороны, список пополнили Алойский, Апский, Лубанский и Зилупский края.

Всего по состоянию на 24 февраля принципу "безопасной школы" школы соответствуют 22 самоуправления - Алойский, Алсунгский, Апский, Дагдский, Дурбский, Эргльский, Кулдигский, Кегумсский, Лубанский, Малпилсский, Мерсрагский, Наукшенский, Неретский, Павилостский, Плявиньский, Руиенский, Салацгривский, Сигулдский, Скривериский, Терветский, Вецумниекский и Зилупский края.

Обновленный список самоуправлений с 14-дневным кумулятивным уровнем заболеваемости Covid-19 менее 220 на 100 000 и отсутствием быстрого роста заболеваемости вступит в силу с 1 марта.

Как сообщалось, во вторник министры концептуально договорились, что очные занятия для 1-4-х классов будут разрешены в самоуправлениях, где двухнедельный уровень заболеваемости не превышает 220 на 100 000 населения и нет быстрого роста.