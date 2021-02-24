Ср, 24.02.2021
Трудно понять, как правительство может демонстрировать явное безразличие к выживанию крупнейшей в Латвии отрасли, одновременно усложняя повседневную жизнь людей и подрывая эпидемиологическую безопасность. Андрис Козловскис, Depo DIY
Андрис Козловскис, Depo DIY
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В списке "ковид-безопасных" школ произошли изменения

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

По последним данным Центра профилактики и контроля заболеваний, через три дня после возобновления очных занятий в нескольких самоуправлениях критерию эпидемиологически безопасных самоуправлений больше не соответствуют Ауцский, Буртниекский, Цесвайнский, Крустпилсский, Саулкрастский, Скрундский и Вецпиебалгский края.

С другой стороны, список пополнили Алойский, Апский, Лубанский и Зилупский края.

Всего по состоянию на 24 февраля принципу "безопасной школы" школы соответствуют 22 самоуправления - Алойский, Алсунгский, Апский, Дагдский, Дурбский, Эргльский, Кулдигский, Кегумсский, Лубанский, Малпилсский, Мерсрагский, Наукшенский, Неретский, Павилостский, Плявиньский, Руиенский, Салацгривский, Сигулдский, Скривериский, Терветский, Вецумниекский и Зилупский края.

Обновленный список самоуправлений с 14-дневным кумулятивным уровнем заболеваемости Covid-19 менее 220 на 100 000 и отсутствием быстрого роста заболеваемости вступит в силу с 1 марта.

Как сообщалось, во вторник министры концептуально договорились, что очные занятия для 1-4-х классов будут разрешены в самоуправлениях, где двухнедельный уровень заболеваемости не превышает 220 на 100 000 населения и нет быстрого роста.

С 22 февраля очные занятия не возобновили восемь из 62 школ в эпидемиологически безопасных самоуправлениях. 

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