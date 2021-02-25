Правительство рассмотрит вопрос о разрешении работать небольшим магазинам
Сегодня правительство примет окончательное решение по предложению Министерства экономики разрешить работать небольшим магазинам.
Сегодня правительство примет окончательное решение по предложению Министерства экономики разрешить работать небольшим магазинам.
Во вторник предложение министерства получило концептуальную поддержку.
По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA смягчение ограничений на торговлю может вступить в силу позже, чем на следующей неделе, хотя во вторник на заседании правительства рассматривалась возможность ослабления ограничений с начала марта.
Правительство может принять решение поддержать открытие небольших магазинов, но министрам будет предложено договориться о семидневном периоде, когда эпидемиологическая ситуация в Латвии будет углубленно оцениваться, чтобы реально открыть эти магазины с середины марта.
Правительство в смягчении ограничений будет придерживаться модели "С", что позволит открыть магазины площадью до 300 квадратных метров с отдельным входом.