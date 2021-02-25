Чт, 25.02.2021
Трудно понять, как правительство может демонстрировать явное безразличие к выживанию крупнейшей в Латвии отрасли, одновременно усложняя повседневную жизнь людей и подрывая эпидемиологическую безопасность. Андрис Козловскис, Depo DIY
Андрис Козловскис, Depo DIY
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Правительство рассмотрит вопрос о разрешении работать небольшим магазинам

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня правительство примет окончательное решение по предложению Министерства экономики разрешить работать небольшим магазинам.

Во вторник предложение министерства получило концептуальную поддержку.

По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA смягчение ограничений на торговлю может вступить в силу позже, чем на следующей неделе, хотя во вторник на заседании правительства рассматривалась возможность ослабления ограничений с начала марта.

Правительство может принять решение поддержать открытие небольших магазинов, но министрам будет предложено договориться о семидневном периоде, когда эпидемиологическая ситуация в Латвии будет углубленно оцениваться, чтобы реально открыть эти магазины с середины марта.

Правительство в смягчении ограничений будет придерживаться модели "С", что позволит открыть магазины площадью до 300 квадратных метров с отдельным входом.

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