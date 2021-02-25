Правительство рассмотрит вопрос о разрешении работать небольшим магазинам

Во вторник предложение министерства получило концептуальную поддержку.

По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA смягчение ограничений на торговлю может вступить в силу позже, чем на следующей неделе, хотя во вторник на заседании правительства рассматривалась возможность ослабления ограничений с начала марта.

Правительство может принять решение поддержать открытие небольших магазинов, но министрам будет предложено договориться о семидневном периоде, когда эпидемиологическая ситуация в Латвии будет углубленно оцениваться, чтобы реально открыть эти магазины с середины марта.