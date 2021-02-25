Возобновятся ли поездки в наиболее пострадавшие от Covid-19 страны?

Однако в настоящее время авиакомпании не уверены, смогут ли они возобновить полеты в эти страны.

В четверг, 25 февраля, правительство планирует обсудить, будет ли продолжать действовать условие, согласно которому въезд в Латвию разрешен только по важной причине.

Также пока неясно, может ли правительство, учитывая высокую заболеваемость в Латвии, принять решение о продлении ограничений.

Минздрав рекомендует сохранить такое регулирование до окончания действия режима чрезвычайной ситуации.

В Министерстве иностранных дел Латвии заявили, что ведомство не будет призывать к продлению ограничений, но почему, объяснить отказались, сославшись на то, что пограничный контроль не входит в компетенцию министерства. Вопросы о том, не нужно ли будет с пятницы указывать причины приезда в Латвию, получает и Рижский аэропорт.

"Мы отвечаем людям, что эти ограничения утратят силу с 26 февраля. Но, конечно, хотелось бы иметь четкое предписание, что это действительно будет так. Понятно, что нынешняя ситуация осложняет возможности планирования и для нас, и для авиакомпаний", - рассказала представитель международного аэропорта Рига Лаура Кулакова.

В Государственной пограничной охране отмечают: в случае, если при пересечении границы человек не сможет доказать важность посещения, ему грозит денежный штраф, но запрещать въезд в Латвию в пределах Шенгенской зоны нельзя.

В среду, 24 февраля, вопрос ограничений на путешествия обсуждался на заседании группы оперативного управления. Ее руководитель Янис Цитсковскис отметил, что Министерство здравоохранения предложит продлить запрет на визиты по незначительным причинам до окончания действия режима ЧС. Правительство это предложение обсудит в четверг, 25 февраля.

Но пока запрет на пассажирские перевозки с Великобританией, Ирландией и Португалией продлеваться не будет.

А вот требование иметь в наличии отрицательный результат теста на Covid-19 останется неизменным. В Агентстве гражданской авиации отметили, что в Европе в связи с этим уже появилась новая проблема - фальшивые тесты. О таких случаях активно предупреждает и Европол.

"За 60-300 евро эти негативные тесты продаются и у аэропортов, и в интернете", - рассказал представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс.