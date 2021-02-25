Филипп Киркоров на год отказался от концертов

Последние концерты Киркорова в Москве должны были состояться еще в апреле 2020 года, но они были перенесены на март 2021 из-за коронавируса. В столице России до сих пор введены санитарные ограничения. Поэтому певец решил перенести выступления еще на год - теперь они состоятся 28, 29 и 30 апреля 2022 года.

Напомним, что из-за коронавируса было перенесено и выступление Филиппа Киркорова в Риге. Изначально оно должно было состояться 14 марта 2020 года. Позже организаторы сообщили, что концерт перенесен на 4 октября 2020 года.

Напомним, 19 января Департамента миграции (ДМ) по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) Литвы на пять лет внес российского музыканта Филиппа Киркорова в список нежелательных в Литве лиц.

Вильнюсский окружной административный суд 15 февраля получил просьбу адвоката Филиппа Киркорова вытребовать это решение ДМ и отменить его, информировал BNS представитель суда Аудрис Кутрявичюс.